Arti Nama Anak Kedua Irish Bella, Ammar Zoni Ungkap Bocoran Nama Anak Diambil dari Bahasa Minang 

TRIBUNJABAR.ID - Beberapa waktu lalu Irish Bella melahirkan anak kedua, kini Ammar Zoni ungkap bocoran nama anaknya hingga jelaska arti namanya.

Pasangan selebriti Irish Bella dan Ammar Zoni tengah diselimuti rasa bahagia.

Keduanya kembali dikaruniai anak kedua yang lahir pada Selasa, 23 Agustus 2022, pukul 08.49 WIB

Buah hati kedua mereka diketahui anak perempuan yang lahir dengan berat 3,49 kilo dan panjang 51,5 cm.

Kehadiran anak kedua ini disambut suka cita oleh Ammar Zoni dan Irish Bella.

Anak kedua mereka lahir dalam kondisi sehat dan tanpa kekurangan.

Kini setelah beberapa lahir, akhirnya Ammar Zoni mengungkapkan arti nama anak kedua yang memiliki sebutan the queen is born.

"Saya menulis itu the queen is born, queen is born, queen di sini adalah perempuan, ratu di mana dia harus bersanding dengan seorang raja yang artian itu pemikiran sama dia nantinya," kata Ammar Zoni, dikutip TribunStyle.com dari Tribunnews.com, Jumat (26/8/2022).

Lebih lanjut, bapak dua orang anak itu menjelaskan jika nama yang diberikannya adalah sebuah doa dari orangtua untuk masa depan anaknya.

"Karena saya percaya ketika anak perempuan lahir atau anak laki-laki di saat itu juga sudah ditentukan jodohnya, jodoh doa, dan keinginan saya putri saya bisa jadi ratu yang nantinya bisa mendapatkan seorang raja yang membuat dia memberi tahta mahkota untuk putri saya paling tinggi di atas segalanya setelah istri saya pastinya," ujar Ammar Zoni.