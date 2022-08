Skutik Besar Honda PCX160 dan Honda ADV160 Jadi Primadona GIIAS 2022

TRIBUNJABAR.ID, Jakarta – Deretan skutik besar Honda menjadi primadona dalam pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022. All New Honda PCX160 dan New Honda ADV160 mampu memikat pengunjung dengan mencatatkan penjualan sebanyak 557 unit selama pameran berlangsung.

Secara detail, All New Honda PCX160 terjual 349 unit (varian ABS dan CBS), sedangkan New Honda ADV160 membukukan penjualan 208 unit (ABS dan CBS). Tak hanya dua skutik besar 160cc tersebut, GIIAS 2022 yang diselenggarakan pada 11-21 Agustus di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang, mencerminkan besarnya minat dan antusiasme pengunjung terhadap jajaran sepeda motor Honda.

Sepanjang pameran, AHM mengoleksi total penjualan hingga 1.882 unit dengan penjualan terlaris didominasi All New Honda PCX160, New Honda ADV160, Honda Vario series, dan Honda Scoopy. Motor ikonik yang baru diluncurkan Honda ST125 Dax pun laris dipesan pengunjung GIIAS.

General Manager Sales AHM Ignatius Didi Kwok mengatakan duet skutik besar Honda memang menjadi produk yang dinantikan pecinta sepeda motor Honda. All New Honda PCX160 yang meluncur awal tahun lalu menjadi model yang menghadirkan sensasi berkendara nyaman dengan teknologi tinggi, sementara New Honda ADV160 adalah model penjelajah yang didesain semakin berkelas.

”All New Honda PCX160 dan New Honda ADV160 menjadi pusat perhatian penjunjung booth Honda selama GIIAS 2022. Terima kasih atas kepercayaan pengunjung yang telah memilih sepeda motor Honda. Kami akan terus melanjutkan komitmen menghadirkan sepeda motor sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup konsumen dengan dukungan layanan purna jual terbaik,” ujar Didi Kwok.

Mengadopsi mesin yang lebih bertenaga dengan kapasitas 160cc 4 katup enhanced Smart Power plus (eSP+), serta memiliki teknologi minim gesekan dan performa yang meningkat, membuat All New Honda PCX160 ini memberikan kesempurnaan puncak saat dikendarai harian maupun turing.

Tampilan baru didesain mewah dan dinamis, memberikan ekspresi berkelas tinggi dan semakin mendukung gaya pengendaranya. Ditunjang fitur Honda Selectable Torque Control (HSTC) pada tipe ABS dan e:HEV, skutik ini memberikan rasa aman bagi pengendara saat melintasi jalan yang licin.

Sementara itu, New Honda ADV160 yang dibekali desain tough and robust yang proporsional, semakin sesuai dengan karakter pengendara yang aktif. Skutik ini semakin bertenaga melalui mesin baru 160cc 4 katup eSP+ (enhanced Smart Power Plus) yang menyuguhkan performa responsif dalam berkendara harian maupun saat mengeksplorasi pengalaman baru. Fitur dan sentuhan teknologi tinggi yang disematkan pun mengukuhkan New Honda ADV160 sebagai teman berkendara terbaik untuk aktualisasi diri.

Banjir Peminat

Model lain yang juga menjadi tulang punggung penjualan sepeda motor Honda di GIIAS 2022 adalah Vario Series (Vario160 dan Vario125) yang terjual 359 unit, skutik fashionable New Honda Scoopy yang mencatatkan penjualan 335 unit, Honda BeAT series sebanyak 280 unit, serta diikuti Honda Genio dan sepeda motor sport adventure touring Honda CB150X.

Model terbaru Honda ST125 Dax yang berkarakter ikonik, unik, dan simpel dengan sentuhan modern dan berteknologi terkini, membukukan penjualan 127 unit. Deretan big bike Honda pada GIIAS 2022 juga menjadi episentrum perhatian pengunjung. Primadona di segmen ini didominasi penjualan dari Honda CB500X dan CB650R.

Kehadiran AHM pada ajang GIIAS 2022 juga diapresiasi oleh pengunjung. Booth sepeda motor Honda yang terletak di Hall 9 ICE BSD seluas 144 m2 menjadi Favorite Booth kategori Supporting Industry 70sq2. Booth AHM disajikan dalam 4 zona yaitu, zona Big Scooter, Racing, Explorer, dan Lifestyle yang memajang sepeda motor sesuai dengan kategori dan mencerminkan kebutuhan konsumen akan teman beraktivitas dan mewujudkan mimpi.

Antusiasme pengunjung yang tinggi tak hanya tampak di dua booth Honda GIIAS 2022, sebagian dari mereka juga menunjukkan animo positif untuk mencari pengalaman berkendara #cari_aman di area test ride. Konsumen dengan antusias merasakan langsung sensasi berkendara bersama Honda CB150X, Honda Vario160, hingga model teranyar New Honda ADV160.