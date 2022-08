Raih Simpati Milenial, BM PAN Ciamis Gelar Singing Contest 2022, Lagu Tenda Biru Jadi Pilihan

TRIBUNJABAR.ID, CIAMIS - Guna meraih simpati para belia kalangan milenial, Barisan Muda Partai Amanat Nasional (BM-PAN) Ciamis menggelar lomba menyanyi yang bertajuk “Singing Contest 2022-Dance to the Rythm of Your Heart”.

Pesertanya adalah kalangan belia usia 15 tahun sampai 27 tahun, baik itu siswa/siswi, mahasiswa/mahasiswi maupun peserta umum.

“Pesertanya kalangan belia usia 15 tahun sampai 27 tahun, warga Ciamis yang dibuktikan dengan KTP atau KTS (kartu siswa),” ujar Ketua BM PAN Ciamis, Herdy Rusdiawan Amd alias Kang Amoy kepada Tribun, Kamis (25/8/2022).

Pendaftaran peserta menurut Kang Amoy sudah dimulai sejak tanggal 1 Agustus lalu sampai 6 September nanti.

“Pendaftaran tidak dipungut biaya alias gratis. Pendaftaran bisa secara online atau kontak langsung panitia. Sekaligus untuk mengetahui syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh peserta,” katanya.

Bagi yang sudah mendaftar akan dilanjutkan dengan latihan bersama dan penentuan nada dasar mulai tanggal 9 September sampai 15 September.

Sementara hari H pelaksanaan “BM PAN Singing Contest 2022” ini dijadwalkan akan berlangsung di Gedung KNPI Ciamis, Sabtu (17/9/2022).

Menurut Kang Amoy, yang juga pegiat seni dari "KM2S" tersebut, ada 20 lagu pilihan yang dilombakan pada “BM PAN Singing Contest 2022” tersebut.

Peserta memilih salah satu dari 20 lagu pilihan yang dilombakan.

Dari

20 lagu pilihan yang dilombakan, di antaranya adalah lagu “Tenda Biru” Desy Ratnasari.

Juga ada lagu “Cukup Siti Nurbaya” (Dewa 19), “Aku Lelakimu” (Virzha), “Bisa Tanpamu” (Andmesh), “Cinta Dalam Hati” (Ungu), “Untuk Hati Yang Terluka” (Isyana), dan lagu lainnya.

Juga ada lagu Barat yang menjadi pilihan, seperti, “You Give Love A Bad Name” (Bon Jovi), “It’s My Life” (Bon Jovi), “Heart Attack” (Demi Levato), hingga “Leave The Door Open” (Bruno Mars).

Lomba lagu ini menurut Kang Amoy dalam rangka menyalurkan bakat kalangan milenial Ciamis. Dan bagi pemenang tentu hadiah berupa uang pembinaan sudah menanti.

Baca juga: Mantan Kapten Persib Bandung Atep Dikabarkan Akan Maju Perebutkan Kursi DPRD Jabar, Peluangnya Besar