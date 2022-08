JNE Bandung Raih 3 Penghargaan Sekaligus dari Markplus 

TRIBUNJABAR.ID, - Upaya serta kerja keras seluruh lini dalam perusahaan terus dilakukan dengan selalu mengusung semangat ”Connecting Happiness”. Komitmen untuk selalu mengedepankan kualitas pelayanan kepada pelanggan tersebut pun berbuah manis, dengan dianugrahkan tiga penghargaan sekaligus kepada JNE Bandung oleh MarkPlus, dalam acara IMF22 bertema Human 5.0 : Creativity, Innovation, Entrepreneurship & Leadership. Penghargaan ini diberikan kepada sales person, brand activator, dan service person yang telah berhasil memberikan strategi untuk menemukan dan mengeksekusi peluang baru agar bisnis dapat lebih maju, serta membawa dampak positif bagi perusahaan, masyarakat, dan juga menjadi teladan bagi pemasar lainnya.



Hermawan Kertajaya selaku Founder & CEO MarkPlus Inc. memberikan ketiga penghargaan tersebut pada 25 Agustus 2022 di Ballroom Aryaduta Hotel, Bandung kepada tiga karyawan JNE Bandung.



Penghargaan untuk kategori Sales Person of The Year diterima oleh Ahmad Robel Oge, selaku Head Unit Kantor Cabang Rancaekek. Penilaian kategori ini dillihat dari kemampuan seorang sales person yang dapat meningkatkan revenue perusahaan, serta berhasil memperluas pemasaran dengan peningkatan lebih dari 30 persen, dan berinovasi dengan melakukan kerja sama bersama mitra strategis.



Selanjutnya penghargaan untuk kategori Brand Activator of The Year JABAR diberikan kepada Jaka Saptawijaya, selaku Head Unit Kantor Cabang JNE Garut. Jaka dinilai berhasil meningkatkan lebih dari 30 persen digital asset Garut , dan aktif melakukan berbagai kegiatan untuk menciptakan citra baik perusahaan.



Selain itu, kategori Service Person The Year Bandung pun diraih ksatria JNE Bandung yaitu Yusman Heriyana. Ia dinilai telah berhasil memberikan kinerja terbaik dalam memberikan pelayanan prima bagi pelanggan.



Head of Regional Jawa Barat, Murah Lestari mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pelanggan setia, yang selama ini telah memberikan kepercayaannya, sehingga JNE terus terpicu untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam memenuhi kebutuhan distribusi selama lebih dari 32 tahun.



“Ini merupakan salah satu hasil dari perjuangan panjang 50 ribu lebih karyawan JNE di seluruh Indonesia, karena itu sudah sepatutnya penghargaan ini dipersembahkan untuk mereka semua,” paparnya.



Ia menjelaskan, untuk mempertahankan penilaian positif yang tinggi dari masyarakat, seperti yang diukur oleh MarkPlus. Inc dan kembali meraih penghargaan di tahun–tahun berikut, maka kapabilitas perusahaan harus ditingkatkan agar dapat terus menangani kapasitas pengiriman yang meningkat sekitar 30 persen setiap tahun. Selain itu, kolaborasi dan sinergi menjadi prioritas lainnya karena dapat menciptakan iklim usaha yang positif, memberikan manfaat besar, bukan hanya terhadap perusahaan tapi juga berbagai pihak yang berdampak pula terhadap perekonomian nasional.

Sementara itu, Branch Manager JNE Bandung Iyus Rustandi mengaku sangat bangga dengan penghargaan tersebut. Baginya ini merupakan hasil kerja keras seluruh elemen di JNE. “Dengan penghargaan ini kami akan terus mewujudkan semangat “Connecting Happiness”,” ujarnya.

Di mana dengan beragam program kegiatan yang kami inisiasi dapat terus mendukung berbagai kegiatan positif, dan melakukan langkah nyata untuk kemajuan perekonomian. “Salah satunya dengan rutin menggelar seminar UKM untuk mengakselerasi potensi para pelaku industri kreatif khususnya diera dimana disrupsi digital saat ini, kita harus terus mempersiapkan diri dan memanfaatkan beragam teknologi yang menunjang kemajuan suatu perusahaan ,” ulasnya.