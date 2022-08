Chord dan Lirik Lagu Mang Darman, Dinyanyikan Doel Sumbang: Mang Darman Urang Sadang Serang

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - Berikut chord dan lirik lagu Mang Darman.

Lagu Mang Darman dinyanyikan oleh musisi asal Jawa Barat, Doel Sumbang.

Tak jarang, karya Doel Sumbang selalu menjadi lagu Sunda popule.

Chord Lagu Mang Darman - Darso

Intro : Am F (3x)

Am F

Mang darman urang sadang serang

Am F

Geus 7 taun dagang jeruk di tanggung

Am F

Teu tangtu dimana mangkalna

F Am F

Nu penting mah asal rame wae tempatna

Am F

Lamun kudu nyaritamah, nya tangtu cape

F

Nanggung jeruk unggal poe,

Am

indit isuk balik sore

Am F

Bari bati teu sapira, ngan nya kudu dikumaha

F Am F

Da sakitu kanyataanana

Am F

Komo deui mang darman teh boga anak

F Am

Nu masih di SD keneh

Am F

Kaperluana teh loba kacida

F

Da geuning ayeunamah

Am F

sakola teh sagala duit waduk

Am F

Ongkoh wajib belajar

F Am

Nya wajib mah tinggal wajib

Am

Tapi ari keur nu sangsara

F

mah angger weh sesek napas

Int : Am F

Am F

Kungsi hiji waktu budakna mang darman

F Am

teu menang asup sakola

Am F

Kulantaran 3bulan can mayar SPP

F Am

mang darman bati ngahelas

F

Da rek dikumaha deui ,

Am

puguh hirup ngan sakitu-kituna

F

Komo pan dagang jeruk mah teu tangtu...

Am

Hayang beak satanggungan teh

F Am F

Bisa sapoe bisa sabulan



Am

Nya ku sabab euweh deui jalan,

F

kapaksa mang darman nginjem

Am

Ngijemna kasaha deui mun

