18 Orang Diamankan Anak Buah AKBP Sumarni di Subang, Amankan Juga Setengah Kilogram Sabu

Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Subang, Ahya Nurdin

TRIBUNJABAR.ID, SUBANG - Selama periode bulan Juli hingga Agustus, Polres Subang melalui Sat Narkoba berhasil meringkus 18 tersangka penyalahgunaan narkoba.

Kapolres Subang AKBP Sumarni dalam press release-nya menerangkan, ada 19 kasus penyalahgunaan narkoba yang berhasil diamankan di wilayah hukum Polres Subang.

"Tersangkanya ada 18 orang, satu orang merupakan warga binaan di Lapas kelas IIA Subang," ucap Kapolres Subang, AKBP Sumarni, Kamis(25/8/2022).

Adapun para tersangka, yakni TF, IN, MA, AS, DS, AR, DS, MK, HH, TA, AG, HF, AN, EZAI, AI, YY, HH, TR, dan, DN.

"Para tersangka ini ada yang berprofesi sebagai wiraswasta, dan ada juga yang tidak bekerja," ungkapnya.

Sementara barang bukti yang berhasil diamankan, antara lain; sabu 675 gram, ganja 49 gram, tembakau sintetis 148 gram, bong/alat hisap 4 buah, timbangan digital 10 unit, korek api 5 buah, handphone 15 unit, bungkus rokok 7 buah, plastik lip 7 pak, dan sepeda motor 3 unit.

"Modus operandi yang dilakukan para tersangka, kata AKBP Sumarni, di antaranya ada sistem tempel, transfer, langsung, dan menggunakan peta," tutur AKBP Sumarni.

Adapun untuk tempat kejadiannya ada di beberapa kecamatan di Kabupaten Subang, yakni Subang Kota ada lima TKP, Ciasem satu TKP, Pusakajaya satu TKP, Pagaden Barat dua TKP, Jalan Cagak tiga TKP, Cibogo, Cipeundeuy, Cipunagara, Patokbeusi, dan Purwadadi masing-masing satu TKP.

Akibat perbuatannya, para tersangka penyalahgunaan sabu disangkakan Pasal 114 ayat 1 dan 2 junco Pasal 112 ayat 1 dan 2 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kemudian jenis Ganja, disangkakan Pasal 114 ayat 1 dan 2 junco Pasal 112 ayat 1 dan 2 UU No.35 Tahun 2009 tentang Ganja.

"Ancaman pasalnya, untuk jenis sabu, pidana seumur hidup, minimal 6 tahun, maksimal 20 tahun dengan denda minimal Rp1 miliar, dan maksimal Rp13 miliar. Sementara itu untuk jenis ganja, diancam pidana seumur hidup atau paling singkat 6 tahun, paling banyak 20 tahun, dan denda minimal Rp1 miliar, maksimal Rp10 miliar,"pungkasnya(*)