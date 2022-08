Permudah Transaksi Lifestyle di Livin’, Bank Mandiri Hadirkan Fitur Livin’ Sukha

TRIBUNJABAR.ID, Bandung, 22 Agustus 2022 - Perkembangan sistem pembayaran yang seirama dengan akselerasi perbankan digital telah mendorong Bank Mandiri untuk menghadirkan solusi layanan finansial terlengkap bagi nasabah. Sebagai wujud komitmen perseroan dalam menjadi mitra finansial utama, Bank Mandiri telah menyempurnakan Super App Livin’ by Mandiri dengan meluncurkan fitur Livin’ Sukha.

Melalui konsep ‘one stop solution for all your lifestyle’, Livin’ Sukha memungkinkan nasabah untuk memenuhi kebutuhan transaksi dalam satu aplikasi. Sekarang, nasabah pengguna Livin’ by Mandiri dapat menikmati kemudahan transaksi seperti pembelian tiket pesawat, tiket kereta api, entertainment, pembelian voucher gim, pengajuan kredit dan lain-lain tanpa berpindah aplikasi.

Regional CEO Bank Mandiri Region VI/Jawa 1 M. Wisnu Trihanggodo menjelaskan, fitur ini kian melengkapi Livin’ by Mandiri yang tidak hanya menyajikan layanan perbankan yang lengkap namun juga menjangkau berbagai kebutuhan gaya hidup nasabah secara digital.

“Sejak awal, kenyamanan nasabah dalam bertransaksi telah menjadi prioritas utama Bank Mandiri. Kini, akselerasi digital Livin’ by Mandiri telah berhasil menghimpun seluruh solusi transaksi finansial hingga gaya hidup (lifestyle) dalam satu aplikasi secara mudah, nyaman dan aman” ujar Wisnu dalam keterangan resminya, Senin (22/8).

Adapun, saat ini fitur Livin’ Sukha juga telah berkolaborasi dengan lebih dari 10 mitra dengan beragam produk dan layanan yang dapat diakses dan dinikmati nasabah secara praktis. Lebih lanjut, Wisnu mengatakan ke depan pihaknya akan terus mendorong kerjasama dengan berbagai mitra pilihan, sebagai bentuk perluasan bisnis Bank Mandiri ke dalam ekosistem digital.

“Livin’ Sukha telah menjadikan ‘satu aplikasi segalanya easy’, dimana nasabah dapat melakukan transaksi dengan berbagai mitra terpilih menggunakan Livin’ by Mandiri tanpa perlu berpindah ke aplikasi lain,” terang Wisnu

Fitur Livin’ Sukha Dorong Transaksi Digital Livin’

Sementara itu Vice President Transaction & Consumer Region VI/Jawa 1 Brian A. Nugroho menambahkan, dengan kehadiran fitur Livin’ Sukha, Bank Mandiri optimis pertumbuhan transaksi digital khususnya melalui Livin’ by Mandiri dapat meningkat. Hal ini juga menjadi bagian dari strategi perseroan dengan meningkatkan peran digitalisasi dalam mendorong pertumbuhan bisnis.

“Sejak diluncurkan pada Oktober 2021 lalu Livin’ by Mandiri telah menjadi produk utama Bank Mandiri untuk segmen ritel yang menawarkan berbagai keunggulan. Hal ini menjadi wujud komitmen perseroan untuk menciptakan layanan keuangan yang komprehensif, terintegrasi dalam satu aplikasi dengan beragam layanan Mandiri Group serta ekosistem digital favorit masyarakat Indonesia”, ujar Brian.

“Hal ini tercermin dari jumlah user Livin’ by Mandiri Region VI/Jawa 1 sebanyak 1,3 Juta user yang mampu mencapai lebih dari 87 juta transaksi pada akhir Juli 2022 dengan nilai menembus Rp 102 triliun hingga pertengahan tahun 2022”, tambah Brian.

Bank Mandiri berharap, adaptasi bisnis ke arah digitalisasi transaksi kebutuhan gaya hidup ini dapat semakin memperluas pangsa pasar dan ekosistem digital Livin’ by Mandiri serta mewujudkan layanan yang lebih dari sekedar perbankan atau beyond banking.