Jadwal Lengkap Babak Final IBL 2022, Pelita Jaya Bakrie Tantang Satria Muda Pertamina di C-tra Arena

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Adi Ramadhan Pratama

TRIBUNJABAR.ID BANDUNG - Pelita Jaya Bakrie dan Satria Muda Pertamina berhasil melaju ke babak final Indonesia Basket League atau IBL 2022, Senin (22/8/2022).

Mereka berdua berhasil menaklukkan tim lawan di gamekedua kemarin dengan cukup sengit.

Pelita Jaya berhasil membombardir pertahanan West Bandits Combiphar Solo dengan skor akhir 71-86.

Sedangkan Satria Muda Pertamina berhasil merenggut harapan tuan rumah Prawira Bandung dengan skor akhir 54-73.

Selanjutnya mereka akan beradu strategi untuk mendapatkan gelar juara tahun ini di babak final.

Dengan tetap menggunakan format best of three, mereka akan bertanding sebanyak dua game, dan jika hasilnya masih imbang akan dilanjut ke game ketiga.

Babak final ini akan tetap diselenggarakan di GOR C-Tra, jalan Cikutra No.278, Neglasari, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung.

Dan berikut jadwal lengkap babak final IBL 2022, 27 hinga 30 Agustus 2022:

27 Agustus 2022, pukul 18.30 WIB

Pelita Jaya Bakrie vs Satria Muda Pertamina

28 Agustus 2022, pukul 18.30 WIB

Satria Muda Pertamina vs Pelita Jaya Bakrie

30 Agustus 2022, pukul 18.30 WIB

Pelita Jaya Bakrie vs Satria Muda Pertamina.