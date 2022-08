Ini Kata Luis Milla Menjelang Laga Persib Bandung vs Bali United, Bobotoh Penasaran

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Apakah Luis Millan bakal mendampingi Persib Bandung saat melawan Bali United, Selasa (23/8/2022) sore?

Persib Bandung vs Bali United bakal berlangsung di Stadion GBLA, Gedebage, Kota Bandung.

Belum ada keterangan resmi dari Persib Bandung hingga pagi ini, mengenai kapan Luis Milla mulai menangani Pangeran Biru.

Dalam postingan terakhir di akun Twitter-nya, @Luismillacoach, Milla pun hanya mengaku tak sabar untuk segera bekerja.

Baca juga: Berita Persib Pagi Ini, Foto Glenn T. Sugita dan Luis Milla Bikin Penasaran Bobotoh

"Saya sangat senang menjadi bagian dari keluarga ini.

"Tidak sabar untuk bertemu dengan Anda semua dan mulai bekerja," tulis pelatih yang pernah menangani Tim Nasional Indonesia pada tahun 2017-2018 ini.

Milla juga menulis rasa terima kasihnya kepada Persib Bandung yang telah merekrutnya di akun @Luismillacoach·

"Very excited to join @persib. Hatur nuhun pak @glennsugita for this wonderful opportunity