Gagal ke Final IBL 2022, West Bandits Solo Akan Perbaiki Mental untuk Musim Depan

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - West Bandits Solo gagal ke Final IBL 2022 setelah kalah 2-0 dari Pelita Jaya dalam semifinal yang menggunakan format best of three.

Kapten West Bandits Combiphar Solo, Widyanta Putra Teja membeberkan target setelah mereka kalah di babak semifinal Indonesia Basketball League (IBL) 2022, Senin (22/8/2022).

Widi mengatakan bahwa walaupun West Bandits kalah di semifinal, mereka harus terus melihat ke depan.

"Di tahun depan, kita harus mencapai tahap ini (semifinal) lagi karena kita sudah pernah di sini," kata Widi saat jumpa pers seusai pertandingan.

Dia menambahkan, tahap semifinal ini jangan sampai hilang di musim berikutnya.

"Jangan sampai momentum ini hilang, jangan sampai kita malah jatuh," tambahnya.

Pelita Jaya Bakrie kembali unggul dari West Bandits Combiphar Solo di game kedua semifinal Indonesia Basket League (IBL) 2022, Minggu (21/8/2022). (Dok. iblindonesia.com)

Pemain bernomor punggung 71 itu menjelaskan, West Bandits akan memperbaiki timnya untuk di tahun berikutnya.

"Kita akan memperbaiki kedalaman skuad, karena banyak pemain yang masuk dan keluar dari tim, lalu kita akan lebih banyak ke mental pemain, " ujar Widi.

Baca juga: Pelita Jaya Main Lepas di Game Kedua Semifinal IBL 2022, West Bandits Pulang Bersama Prawira Bandung

Dia menjelaskan, West Bandits pernah berada di semifinal di tahun sebelumnya dengan hanya pemain pemula.

"Tahun pertama kita pernah berada di semifinal dan itu menjadi pencapaian yang luar biasa, bahkan kemarin lebih banyak pemain rookie (pemula) dibanding seniornya," jelasnya.

Sebelumnya West Bandits ditaklukkan di semifinal oleh Pelita Jaya Bakrie di dua game berturut-turut.

Pada game pertama, West Bandits harus menerima kekalahannya dari Pelita Jaya dengan skor akhir 80-71.

Di game kedua, West Bandits harus tetap bertekuk lutut setelah ditumbangkan oleh Pelita Jaya dengan skor akhir 71-86.(Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Adi Ramadhan Pratama)