Sinopsis dan Fakta Film Mencuri Raden Saleh, Siap Takjub Dengan Aksi Iqbaal dan Kawan-Kawan

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - Inilah sinopsis dan fakta menarik tentang film Mencuri Raden Saleh yang akan segera tayang di Bioskop pada 25 Agustus 2022 mendatang.

Industri perfilam Indonesia tengah sangat berkembang pesat.

Kini, banyak film-film karya sutaradara hebat yang mulai rilis, salah satunya adalah film Mencuri Raden Saleh.

Film Mencuri Raden Saleh besutan Angga Sasongko ini akan tayang pada 25 Agustus 2022 mendatang.

Mencuri Raden Saleh adalah sebuah film drama aksi perampokan Indonesia mendatang.

Film produksi Visinema Pictures, Jagartha, Blibli, dan Astro Shaw ini dibintangi oleh Iqbaal Ramadhan, Angga Aldi Yunanda, Rachel Amanda, Umay Shahab, Aghniny Haque, dan Ari Irham.

Lalu, bagaiman sinopsis film Mencuri Raden Saleh yang sudah banyak ditunggu ini?

Sinopsis Film Mencuri Raden Saleh

Sekelompok mahasiswa, Piko "The Forger" (Iqbaal Ramadhan), Ucup "The Hacker" (Angga Yunanda), Fella "The Negotiator" (Rachel Amanda Aurora), Gofar "The Handyman" (Umay Shahab), Sarah "The Brute" (Aghniny Haque), dan Tuktuk "The Driver" (Ari Irham) berencana untuk mencuri lukisan bersejarah.

Lukisan tersebut adalah Penangkapan Pangeran Diponegoro karya Raden Saleh, yang berada di Istana Presiden dan tak ternilai harganya.