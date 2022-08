Pelita Jaya Tundukkan West Bandits 80-71 di Game 1 Semifinal IBL 2022, Ini Kunci Kemenangan Mereka

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Adi Ramadhan Pratama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pelita Jaya Bakrie berhasil merebut kemenangan di game pertama best of three semifinal IBL 2022 atau Indonesia Basket League 2022 di GOR C'tra Arena, Bandung, Sabtu (20/8/2022).

Pelita Jaya mampu menumbangkan West Bandits Combiphar Solo dengan skor akhir 80-71.

Sebelumnya Pelita Jaya sempat tertinggal jauh di kuarter kedua dari West Bandits.

"Defence kami kurang baik, gampang lewat dan transisi dari open ke defence," kata asisten pelatih Pelita Jaya Bakrie, Jap Ricky Lesmana saat half-time pertandingan, Sabtu (20/8/2022).

Namun karena kerja keras, mereka mampu bangkit dan menang pada game pertama ini.

Salah satu pemain Pelita Jaya Bakrie, Vincent Rivaldo Kosasih beberkan kunci kemenangan mereka di game pertama ini.

"Sebenernya tidak ada intruksi (pelatih) khusus, cuma kita berdua belas berembug siapa yang paling mau memenangkan pertandingan hari ini," jelas Vincent setelah selesai pertandingan, Sabtu (20/8/2022).

Hal itulah yang membuat para pemain Pelita Jaya Bakrie termotivasi dan semangat menaklukkan West Bandits.

Pelita Jaya Bakrie selanjutnya akan kembali bertanding dengan West Bandits pada esok hari, Minggu 21 Agustus 2022.

Pada babak semifinal ini, format pertandingan yang digunakan masih best of three.

Jadi jika Pelita Jaya kalah pada game kedua melawan West Bandit, mereka akan lanjut bertanding di game ketiga pada hari Selasa, 23 Agustus 2022.(*)