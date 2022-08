CHORD Lagu Ojo Dibandingke Dinyanyikan Farel di Depan Jokowi: Wong ko Ngene kok Dibanding-bandingke

TRIBUNJABAR.ID - Lagu Ojo Dibandingke ciptaan Abah Lala makin terkenal setelah dinyanyikan Farel Prayoga di depan Jokowi.

Lagu ini berhasil membuat seisi Istana Merdeka bergoyang pada saat perayaan Hari Kemerdekaan RI ke 77.

Penyanyi yang membawakan lagu ini di depan Presiden Jokowi adalah Farel Prayoga, seorang penyanyi cilik berusia 11 tahun.

Dengan suara merdunya Farel membuat para menteri bergoyang termasuk Prabowo dan Sri Mulyani.

Lagu Ojo Dibandingke merupakan lagu ciptaan musisi asal Boyolali, Abah Lala.

Abah Lala, pencipta lagu Ojo Dibandingke yang viral dan kian melambung setelah Farel Prayoga menyanyikannya di Istana Merdeka, Rabu (17/8/2022). (DOK. YouTube Abah Lala)

Berikut chord gitar dan lirik lagu Ojo Dibandingke - Abah Lala:

G

Wong ko ngene

C

kok dibanding-bandingke..

D G

saing-saingke yo mesti kalah..

G -G/B C

ku berharap engkau mengerti..

D G C D G

dihati ini.. hanya ada kamu..

G C

jelas bedo yen dibandingke..

D G

ora ono sing tak pamerke..

Em A

aku raiso yen kon gawe-gawe..

C D

jujur sak onone..

G C

sopo wonge sing ra loro ati..

D G

wes ngancani tekan semene..

Em Am

nanging kabeh ora ono artine..

C D

ra ono ajine..

[Reff]

G

Wong ko ngene

C

kok dibanding-bandingke..

D G

saing-saingke yo mesti kalah..

G C

tak oyak o aku yo ora mampu..

D G

mung sak kuatku mencintaimu..

G C

ku berharap engkau mengerti..

D G

dihati ini.. hanya ada kamu..

[Musik]

C D G Em

Am C D..