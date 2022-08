Tak Ciut Nyali, Pesulap Merah Diancam Dukun, Malah tantang Balik: Santet Saya Dong

TRIBUNJABAR.ID - Nama Pesulap Merah atau Marcel Radhivan kini seakan menjadi musuh para dukun di Indonesia.

Gaya beraninya membongkar trik dukun palsu membuatnya jadi sorotan masyarakat.

Pesulap Merah bahkan sempat berseteru dengan Gus Samsudin diikuti dukun-dukun lainnya.

Bahkan dirinya sampai mendapat ancaman santet.

Baca juga: Pesulap Merah Kembali Bongkar Trik Gus Samsudin, Kali Ini Trik Benda Gaib di Rumah Denny Sumargo

Namun alih-alih takut atau ciut nyali, Pesulap Merah justru menantang balik para dukun yang hendak menyantetnya.

"Karena saya pengen tahu sebenarnya apa sih yang dimaksud santet itu. Apakah sama dengan sihir? Dan ternyata tidak sama," kata Pesulap Merah, dikutip dari YouTube Sambel Lalap, Selasa (16/8/2022).

"Makanya ketika saya bilang santet yang metode ghaib itu tidak ada, bukan berarti sihir itu tidak ada."

"Tapi saya membedakan antara santet dan sihir, saya mempelajari santet itu dari berbagai wilayah," paparnya.

Menurut Pesulap Merah, dukun yang hendak menyantetnya itu masih menggunakan metode sederhana.

"Kalau ada yang mengancam santet sorry to say pakai foto saya itu metode santet tingkat anak-anak," ucap Pesulap Merah.