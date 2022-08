SOSOK Kwak Dong Yeon, Pemeran Jerry di Big Mouth, Miliki Sejumlah Penghargaan Selama Berkarier

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - Inilah sosok Kwak Dong Yeon pemeran Jerry di drama Korea Big Mouth.

Drama Korea Big Mouth tengah menjadi tontonan favorit.

Selain karena alur cerita yang selalu membuat penasaran, penonton pun dibuat penasaran dengan para pemerannya.

Salah satunya adalah Jerry, sosok Jerry banyak membuat penasaran penonton.

Sebagaimana diketahui, Jerry diperankan oleh aktor tampan Kwak Dong Yeon.

Lantas, bagaimanakah sosok Kwak Dong Yeon?

Sosok Kwak Dong Yeon

Kwak Dong Yeon adalah aktor dan penyanyi yang berasal dari Korea Selatan.

Ia lahir pada 19 Maret 1997 di Daejeon, Korea Selatan.

Sebelum memerankan karakter Jerry di Big Mouth, ia juga banyak membintangi sejumlah drama Korea seperti, Broadcasting System (KBS), My Husband Got a Family, Adolescence Medley, dan Inspiring Generation dan drama sejarah Jang Ok-jung, Living by Love.