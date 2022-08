Jelang PSS Sleman vs Persib Bandung, Luizinho Passos Tak Mau Berpikir Negatif, Bobotoh: Menangkeun

Menjelang laga PSS Sleman vs Persib Bandung, Luizinho Passos tidak ingin berpikir negatif dan mendapat dukungan dari para bobotoh.

TRIBUNJABAR.ID - Menjelang laga PSS Sleman vs Persib Bandung di pertandingan pekan kelima Liga 1 2022/2023, Luizinho Passos tidak ingin berpikir negatif dan mendapat dukungan bobotoh.

Pertandingan lanjutan Persib Bandung akan berlangsung hari ini, Jumat (19/8/2022) di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada pukul 20.30 WIB.

Laga ini akan menjadi pembuktian bagi Persib Bandung untuk bisa membalas kekalahan yang terjadi di perempat final Piala Presiden 2022.

Mempersiapkan pertandingan itu, pelatih kiper Persib Luizinho Passos tidak mau berpikir negatif soal kalah ataupun menang.

Hal itu disampaikannya dalam unggahan Instagram pada Jumat (19/8/2022) pagi.

Pelatih kiper asal Brasil itu mengunggah fotonya saat memegang bika di lapangan lengkap dengan jersey pelatihnya.

"Never think negative! ALWAYS fight (Jangan pernah berpikir negatif! Selalu bertarung)," tulis Luizinho Passos, dikutip dari Instagram @luiziinhopassos_goalk pada Jumat (19/8/2022).

Passos juga mengingatkan bahwa timnya itu bisa lebih kuat jika bersama-sama.

"We are stronger together (kita lebih kuat bersama)," imbuhnya.

Tentu saja tekad Luizinho Passos itu didukung penuh oleh para bobotoh.