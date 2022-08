Chord Lagu Jampe Harupat, Dinyanyikan Doel Sumbang: Geura Gede Geura Lumpat

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - Berikut chord dan lirik lagu Jampe Harupat.

Lagu Jampe Harupat dinyanyikan oleh musisi asal Jawa Barat, Doel Sumbang.

Karya-karya Doel Sumbang tak sedikit yang menjadi lagu Sunda populer.

Chord lagu Jampe Harupat - Doel Sumbang

C Em

Jampe-jampe harupat

F Em

Geura gede geura lumpat

Em C

Sing jauh tina maksiat anaking

Em

Ngarah salamet akherat

C Em

Jampe-jampe harupat

F Em

Geura gede geura lumpat

Em C

Susah senang omat sholat anaking

Em

Beunghar kade poho zakat

Am Em

Jampe-jampe harupat

F Em

Pek dudunya satakerna

Am Em

Lir ibarat hidep di dunya

F Em

Rek hirup saumur dunya

Am Em

Jampe-jampe harupat

F Em

Prak ibadah satakerna

Am Em

Lir ibarat hidep di dunya

F Em

Rek cacap engke sareupna

Em

Dodoja datang tong kalut

F Em

Sanghareupan make imut

Em C

Ulah rek aral subaha anaking

C Em

Sing percaya ka nu kawasa

Em

Maha welas maha asih

F Em

Moal aya pilih kasih

Em C

Sagala nu karandapan kuhidep

C Em

Tangtuna bongan sorangan

Am Em

Ti bapa ieu pepeling

F Em

Ngarah hidep hirup salawasna eling

Am Em

Heunteu berang heunteu peuting

F Em

Hidep kudu soleh satungtung nyaring

Int : C Em F Em

Em C Em

Am Em F Em

Am Em F Em

