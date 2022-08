Jadwal Lengkap Semifinal IBL 2022, Satria Muda Pertamina vs Prawira Bandung Akhir Pekan Ini

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Adi Ramadhan Pratama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ini jadwal lengkap semifinal IBL 2022. Pertandingan semifinal bakal digelar pada 20-23 Agustus 2022.

Empat dari delapan tim berhak memperebutkan kursi di babak final IBL 2022.

Keempat tim tersebut adalah Pelita Jaya Bakrie Jakarta, Satria Muda Pertamina, Prawira Bandung, dan West Bandits Combiphar Solo.

Mereka akan bertanding menggunakan format best of three untuk melanjutkan ke babak final.

Jadwal lengkap semifinal IBL 2022:

Game pertama, 20 Agustus 2022

16.00 - 18.00

Pelita Jaya Bakrie Jakarta vs West Bandits Combiphar Solo

18.30 - 20.30

Satria Muda Pertamina vs Prawira Bandung

Game kedua, 21 Agustus 2022