Setelah Juventus, Tottenham Hotspur Ucapkan ''Dirgahayu Indonesia'', Son Pegang Bendera Merah Putih

TRIBUNJABAR.ID- Klub asal Italia, Juventus, dan tim asal Inggris, Tottenham Hotspur, ikut menyambut HUT ke-77 Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2022.

Ucapan dari Tottenham Hotspur diwakili pemain bintang asal Korea Selatan, Son Heung-min.

"Diwakili si nomor 7, Tottenham Hotspur mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan untuk republik tercinta kita ini," tulis akun Twitter resmi berbahasa Indonesia Tottenham Hotspur.

Ada juga kalimat "Come on you Indonesia!" dilengkapi emoji bendera Merah Putih.

Melalui akun Twitter resmi klub, Tottenham Hotspur menampilkan foto Son Heung-min yang membentangkan bendera Merah Putih lengkap dengan latar belakang ucapan "Dirgahayu Indonesia 77".

Tottenham Hotspur menampilkan foto Son Heung-min yang membentangkan bendera Merah Putih lengkap dengan latar belakang ucapan "Dirgahayu Indonesia 77". (Tangkapan Layar @Spurs_ID)

Baca juga: Casemiro Disebut Siap Tinggalkan Real Madrid ke Manchester United

Tottenham Hotspur bukan satu-satunya klub sepak bola Eropa yang ikut menyambut HUT ke-77 RI.

Sebelumnya, Juventus juga ikut menyemarakkan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia pada hari ini.

Pada peringatan HUT Ke-77 RI, akun Twitter resmi Juventus berbahasa Indonesia menampilkan emoji bendera Merah Putih.

Dalam ucapannya itu, Juventus menggunakan latar belakang Stadion Allianz lengkap dengan tulisan "Dirgahayu Republik Indonesia".

"Selamat hari kemerdekaan untuk Indonesia yang ke-77. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Merdeka!" demikian tulis akun Twitter resmi Juventus.

Selain klub, pemain Juventus yakni Danilo Luiz menyampaikan pesan spesial untuk Indonesia. "Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Merdeka!" kata full-back asal Brasil tersebut.

Penulis : Ervan Yudhi Tri Atmoko

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Son Heung-min Bentangkan Bendera Merah Putih, Spurs Ikut Sambut HUT Ke-77 RI"