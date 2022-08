Chord dan Lirik Lagu Dina Amparan Sajadah , Dinyanyikan Darso: Abdi Sumujud Pasrah

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - Berikut chord dan lirik lagu Dina Amparan Sajadah.

Lagu Dina Amparan Sajadah dinyanyikan oleh Darso.

Karya-karya Darso banyak yang menjadi lagu Sunda populer.

Chord Lagu Dina Amparan Sajadah - Darso

Am Em

Dina amparan sajadah

Am Em

Abdi sumujud pasrah

F

Diri nu lamokot ku dosa

Em

Nyanggakeun sadaya-daya

Am Em

Dina amparan sajadah

Am Em

Abdi sumujud pasrah

F

Mundut pangampura Gusti

Em

Ya Allah Robbul Izzati

Am Em

Taya deui panglumpatan

Am Em

Taya deui pamuntangan

Am Em

Mung Allah Pangeran Abdi

F Em

Pangeran anu sajati

Musik:

Am Em F Em F Em

Am Em

Dina amparan sajadah

Am Em

Abdi sumujud pasrah

F

Diri nu lamokot ku dosa

Em

Nyanggakeun sadaya-daya

Am Em

Dina amparan sajadah

Am Em

Abdi sumujud pasrah

F

Mundut pangampura Gusti

Em

Ya Allah Robbul Izzati

Baca juga: Chord dan Lirik Lagu Nami Abdi Jurig, Dinyanyikan Oleh Doel Sumbang

Baca juga: Chord Lagu Pangandran - Doel Sumbang, Lagu Sunda Populer: Sisi Laut Pangandaran