Semakin Berkualitas dan Kreatif, Ini Dia Pemenang Yamaha Fazzio Jingle Competition 2022

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ribuan karya musik terbaik anak bangsa telah menghibur, mewarnai dan menginspirasi seluruh

masyarakat Indonesia selama empat tahun berturut-turut melalui kompetisi jingle Yamaha. Pada tahun ini, Fazzio Jingle Competition yang berlangsung dari 9 Maret hingga 10 Juni 2022 dengan tema Color Up Your Life! telah sampai pada tahap pengumuman pemenang.

Bersama Yamaha Fazzio Hybrid Connected, para peserta yang berpartisipasi dalam Fazzio Jingle Competition (2022) menyumbang karya-karya dengan kualitas musik dan video yang semakin meningkat dan kreatif.

Mr. Minoru Morimoto, President Director CEO PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) mengatakan, pihaknya berterima kasih kepada seluruh musisi yang berpartisipasi dalam Fazzio Jingle Competition yang menjadi kompetisi Jingle tahun keempat hasil kolaborasi antara Yamaha Motor dan Yamaha Musik melalui semangat Two Yamahas, One Passion.

Pihaknya akan selalu berkomitmen untuk memberikan wadah berkreativitas kepada seluruh masyarakat Indonesia agar terus Semakin di Depan.

'Seluruh Musik dan Video dari peserta Jingle berada di level yang semakin tinggi dan sangat mengesankan, membuat kami kesulitan untuk menentukan siapa pemenangnya. Namun, akan selalu ada yang terbaik dari yang terbaik, sehingga hari ini kami harus menerima tantangan untuk menentukan siapa pemenangnya. Akan ada banyak tantangan kedepannya, namun jangan pernah menyerah, dan dengan semangat Semakin di Depan, kita akan melakukannya untuk mencapai tujuan dan mewarnai hidup kita. Let’s Do the Best and Color Up Your Life!” jelas Mr. Minoru Morimoto.

Seluruh karya Fazzio Jingle Competition yang masuk semakin berkualitas dan memiliki keunggulan sehingga membuat juri lebih selektif dalam menilai.

Seperti yang diungkapkan Ronald Steven sebagai juri utama yang sudah berpengalaman dalam kompetisi jingle yang diselenggarakan Yamaha.

“Peserta Fazzio Jingle Competition cukup kreatif dan talented. Selain komposisi lagu dan audio production, video production juga

jadi point penilaian. Saya salut kepada para peserta dan terkadang pusing sewaktu melakukan penjurian, karena karyanya bagus-bagus. Maka saya harus menulis notes penilaian khusus untuk setiap peserta, agar dapat memberikan penilaian se-objective mungkin,”jelasnya selaku Yamaha Music Endorsee dan Music Director yang dikenal atas kesuksesannya sebagai salah seorang Music Director Asian Games 2018.

Pada Fazzio Jingle Competition tahun ini, Yamaha telah menyiapkan total hadiah yang semakin menarik.

Dari ratusan peserta yang berpartisipasi, berikut 3 (tiga) hasil karya terbaik yang berhasil membawa pulang hadiah tersebut :