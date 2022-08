Rafathar Ulang Tahun Ke-7, Ini Harapan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Intip Potretnya

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - Rafathar Malik Ahmad, putra sulung Raffi Ahmad dan Nagita Slavina berulang tahun ini harapannya dan intip potretnya.

Rafathar Malik Ahmad berulang tahun yang ke tujuh, ini harapan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

Di ulang tahun Rafathar kali ini, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina memiliki banyak harapan dan doa.

Keduanya kompak inginkan sang anak agar sehat selalu dan bahagia.

Tak hanya itu, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina berharap kelak Rafathar menjadi sosok laki=laku yang bertanggung jawab.

Hal tersebut keduanya ungkapkan pada saat memberi kejutan pada sang putra.

"Rafathar Malik Ahmad 7 Tahun. Happy Bday yaaaaa sayangku cintaku. Semoga Rafathar panjang umurnya,sehat selalu, sukses bahagia lahir batin dunia akhirat, jadi laki-laki yang bertanggung jawab, selalu dicukupkan, dimudahdakan dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Pokoknya doa yang terbaik untuk Rafathar We love You So Much," kata Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dikutip dari unggahan Instagramnya, Senin (15/8/2022).

Baca juga: Rafathar dan Rayyanza Rebutan Mainan, Cipung Sampai Nyungsep, Nagita Slavina Tertawa

Di momen ulang tahun Rafathar tersebut, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tentunya memberikan kejutan.

Inilah potret saat Raffi Ahmad dan Nagita Slavina berikan kejutan pada Rafathar.

1. Raffi Ahmad dan Nagita membangunkan Rafathar