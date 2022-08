Chord dan Lirik Lagu Hari Merdeka - H Mutahar: Hari Lahirnya Bangsa Indonesia

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - Berikut chord dan lirik lagu Hari Merdeka.

Lagu Hari Merdeka merupakan ciptaan H Mutahar.

Lagu ini begitu cocok dinyanyikan guna menambah semangat dan cinta tanah Air.

Chord Lagu Hari Merdeka - H Mutahar

[Intro] C-G-C-F-C-G-C C

C G C

Tujuh belas Agustus tahun empat lima

C G C

Itulah hari kemerdekaan kita

F C

Hari merdeka nusa dan bangsa

Am G

Hari lahirnya bangsa Indonesia

G F G

Merdeka

C G C

Sekali merdeka tetap merdeka

C G C

Selama hayat masih di kandung badan

C G C F

Kita tetap setia tetap setia

C G F G

Mempertahankan Indonesia

C G C F

Kita tetap setia tetap setia

C G C

Membela negara kita

Baca juga: Gratis! Cara Download Video YouTube Indonesia Raya Jadi Audio MP3 Tanpa Aplikasi Lewat Google Chrome