Klasemen Liga 1: Persib Bandung Menang, Langsung Lompat Keluar dari Zona Degradasi, Ini Posisinya

TRIBUNJABAR.ID - Kemenangan perdana Persib Bandung di Liga 1 2022/2023, Sabtu (13/8/2022), membuat maung bandung alami lonjakan kenaikan posisi di klasemen.

Di pekan keempat ini ada tiga laga, Persib Bandung vs PSIS Semarang, PSS Sleman vs Barito Putera, dan Bali United vs Arema FC.

Tak hanya Persib Bandung, Arema FC pun mengalami lonjakan kenaikan posisi di klasemen.

Keduanya merangkak naik setelah menang dari lawan masing-masing.

Pertandingan pekan keempat Liga 1 2022 per Sabtu dimulai oleh laga Persib Vs PSIS Semarang yang berakhir 2-1 untuk keunggulan Persib Bandung.

Gol-gol Persib dicetak oleh striker andalan mereka David da Silva. Sementara gol PSIS Semarang dicetak oleh Taisei Marukawa.

Pertandingan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini sempat diwarnai drama penalti, dan yang paling menjadi perhatian adalah dianulirnya gol Alfreandra Dewangga yang membobol gawang Persib lewat lemparan ke dalam.

Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Persib musim ini di bawah caretaker pelatih lokal, Budiman.

Meraup 3 poin, Persib kini mengumpulkan empat poin naik ke luar dari zona degradasi dan menempati posisi ke-12, menguntit PSIS Semarang di posisi 11 dan melangkahi Persebaya yang berada di posisi ke-13 yang juga sama-sama memiliki poin 4.

Laga kedua pekan keempat Liga 1 2022 per Sabtu adalah PSS Sleman vs Barito Putera yang berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Super Elang Jawa.