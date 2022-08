Jadwal Play Off IBL 2022 Hari Kedua Minggu (14/8/2022), Prawira Bandung Jumpa Dewa United Surabaya

Prawira Bandung mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri pada pertandingan play off Indonesia Basket League (IBL) 2022. Prawira Bandung mengalahkan Dewa United Surabaya di GOR C-Tra Arena di Kota Bandung, Sabtu (13/8/2022).

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Play off Indonesia Basket League (IBL) 2022 memasuki game kedua, Minggu (14/8/2022).

Sebelumnya kedelapan tim sudah menyelesaikan pertandingannya untuk merebutkan poin menuju semifinal.

Dengan menggunakan format best of three, delapan tim akan berburu kemenangan demi melaju ke jenjang lebih jauh.

Pada hari ini, mereka akan kembali bertanding di GOR C-Tra Arena, Jalan Cikutra No.278, Neglasari, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung.

Berikut jadwal pertandingan hari ini, untuk hari ini, Minggu (14/8/2022).

12.00 - 14.15

RANS PIK Basketball vs Pelita Jaya Bakrie Jakarta

14.15 - 16.30

Amartha Hangtuah Jakarta vs Satria Muda Pertamina Jakarta

16.30 - 18.45

West Bandits Combiphar Solo vs NSH Mountain Gold Timika

18.45 - 21.00

Dewa United Surabaya vs Prawira Bandung

Pada play off pertama IBL 2022, Sabtu (13/8/2022), Satria Muda Pertamina berhasil unggul dari Amartha Hangtuah Jakarta dengan skor akhir 88-86.

Laga kedua mempertemukan Pelita Jaya Bakrie dengan RANS PIK Basketball, berakhir dimenangkan oleh Pelita Jaya Bakrie dengan skor akhir 74-66

Kemudian, tuan rumah Prawira Bandung berhasil menaklukkan Dewa United Surabaya dengan skor akhir 78-74

Sedangkan pada laga terakhir, NSH Mountain Gold Timika harus bertekuk lutut setelah dibuat keteteran oleh West Bandits Combiphar Solo dengan skor akhir 57-66. (*)