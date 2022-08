Muslimah Cantik Larissa Chou Jadi Brand Ambassador Busana Muslim dan Ceritakan Kisah Mualaf

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama



TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Mantan suami Muhammad Alvin Faiz, Larissa Chou, terpilih sebagai brand ambassador busana muslim Zoya 2022. Dia menceritakan awal perjalanan hidupnya yang memutuskan untuk jadi mualaf, mengucapkan dua kalimat syahadat.



Cici Larissa sapaannya mengaku menjadi mualaf sudah enam tahun dan langsung memutuskan untuk berhijab. Dia mengaku perjuangannya untuk masuk Islam cukuplah lumayan, sehingga ketika resmi memeluk keyakinan Islam, Larissa tak ingin tanggung-tanggung, sehingga dirinya mulai mencari-cari hijab yang menurutnya nyaman saat digunakan dalam waktu yang lama.



"Ya saya pilih Zoya karena memang sudah sangat familiar dan awalnya itu sempat photoahoot. Saya memang tipe orang yang pilih-pilih brand bagus dan terbaik. Jadi, ketika ditawarkan menjadi brand ambassador Zoya, saya enggak mikir dua kali," katanya di Hotel Luxton, Kamis (11/8/2022).

Ketika disinggung alasan pertimbangannya memilih Zoya, Larissa Chou menyebut karena punya kualitas dan brand-nya sudah cukup lama serta banyak dipakai oleh para muslimah Indonesia.



"Saya juga awal memutuskan untuk mengenakan hijab itu merasa canggung dan takut ketika bertemu keluarga atau teman-teman. Tapi, lama-kelamaan merasa menikmati dan itu butuh waktu selama sebulan lebih dan semoga bisa istiqamah," katanya.



Alasan lain mantan menantu mendiang ustaz Arifin Ilham ini memilih Zoya, dikarenakan Zoya miliki style warna dan patern yang dia banget.



"Saya melihat karakter Zoya ini masuk ke segala usia dan harganya terbilang terjangkau. Alhamdulillah, saya juga ikut terlibat dalam pembuatan desainnya," ujarnya.



Brand Marketing Zoya, Dianra Rachmadani menyampaikan pihaknya memilih Larissa Chou terlebih dahulu melakukan riset dan melihat karakter dari Cici Larissa ini.



"Karakter Cici Larissa ini kompleks banget, seperti all think package, dengan mendapatkan unsur kelembutan hingga ketangguhan. Kan, Cici Larissa sempat juga berada di fase hidup yang down tapi dia bisa mengatasi meski usianya muda dan atasinya cukup tenang permasalahan itu. Kisah semacam itu yang kuat banget untuk dijadikan koleksi kami," ujarnya.(*)