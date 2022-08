Dukung Kebijakan Pemerintah, Isuzu Hadir dengan Produk dan Layanan Inovatif di GIIAS 2022

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) kembali ikut serta dalam pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022, yang dihelat di ICE, BSD, Tangerang pada 11-21 Agustus 2022. Selama pameran berlangsung, Isuzu fokus dengan inovasi produk dan layanan penjualan serta purna jual.

Bertempat di Hall 7C ICE, BSD, Isuzu membawa sejumlah model yang dipasarkan dan menjadi andalan di Indonesia, yaitu Isuzu Giga FVR S Wing Box, Isuzu Elf NPS 4x4 Manhaul, Isuzu Elf NLR B Campervan, All New Isuzu Mu-X, All New Isuzu D-Max, dan Isuzu Traga Aplikasi Bengkel Isuzu Berjalan.

Bahkan, kendaraan elektrik, Isuzu Elf Electric Vehichle (EV), untuk pertama kalinya dipamerkan kepada masyarakat Indonesia.

Baca juga: Dukung Penerapan Standar Emisi Euro 4, Isuzu Gelar “Customer Gathering 2022” di Bandung

Pembukaan Booth Isuzu GIIAS 2022 pada 11 Agustus 2022 kali ini dihadiri oleh jajaran Direksi Isuzu Motors Limited, jajaran Direksi PT Astra International Tbk, dan jajaran Direksi serta manajemen PT Isuzu Astra Motor Indonesia selaku agen tunggal pemenang merk Isuzu di Indonesia.

Regional Office Executive Isuzu Motor Limited, Koji Nakamura dalam sambutannya menyampaikan bahwa Isuzu telah menjadi market leader di 45 negara pada tahun 2021 dan Indonesia menjadi salah satu pasar yang vital bagi pertumbuhan bisnis Isuzu secara global.

Gidion Hasan selaku Direktur PT Astra International Tbk, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa Isuzu siap menjawab tantangan dari pemerintah Indonesia yang memberi tajuk “Future is Bright” pada GIIAS 2022 ini. “terdapat dua faktor yang menjadi penting, yaitu terkait dengan regulasi EURO4 dan pengenalan EV ke masyarakat Indonesia.

PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) kembali ikut serta dalam GIIAS 2022 (dok isuzu)

Isuzu, bersama dengan Astra, siap untuk menyongsong regulasi EURO4.

Bahkan sebenarnya, Isuzu sudah siap sejak tahun 2011, tepatnya ketika diluncurkannya truk Giga yang menggunakan mesin common rail.

"Pada GIIAS kali ini, kami berkolaborasi dengan Isuzu Jepang, dan membawa Isuzu Elf EV sebagai salah satu display unit yang ada di booth Isuzu, diluar dari produk-produk lain yang mampu menjadi pilihan Isuzu Partner dalam menjalankan bisnis sehari-hari," katanya.

Purna Jual