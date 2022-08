Sempat Terkendala Pesawat, Istri Bomber Persib Bandung Ciro Alves Akhirnya Sampai di Indonesia

TRIBUNJABAR.ID - Akhirnya istri bomber Persib Bandung Ciro Alves, Maria Eduarda menyusul sang suami bersama anaknya.

Kabar baik datang dari Maria Eduarda, istri Ciro Alves yang akhirnya terbang ke Indonesia dari Brasil.

Seperti diberitakan sebelumnya, Maria Eduarda sudah merencanakan perjalanannya itu dari jauh-jauh hari.

Tetapi sempat terjadi hambatan terhadap pesawat yang kala itu ditumpangi Maria Eduarda dan putrinya, Bella, sehingga perjalanan ke Indonesia batal.

Setelah penantian yang cukup panjang, Maria Eduarda pun akan segera bertemu dengan Ciro Alves di Bandung.

Hal itu terekam dalam unggahan Instastory miliknya, Rabu (10/8/2022).

Ibu satu anak itu terlihat sedang mendorok koper bersama putrinya.

Istri bomber Persib Bandung Ciro Alves, Maria Eduarda akhirnya menyusul sang suami bersama anaknya.

"Us always crossing the world together! (Kita selalu melintasi dunia bersama!)," tulis Maria Eduarda dikutip dari Instagram @dudamondadori pada Rabu (10/8/2022).

Selain itu Maria Eduarda juga memperlihatkan bahwa dirinya sedang berada di dalam pesawat.

Kini, Maria Eduarda dan Bella sudah sampai di Indonesia.