Promo Kemerdekaan, Jaringan Dealer Honda di Bekasi dan Cikarang Hadirkan Program Spesial

TRIBUNJABAR.ID, BEKASI – Menyambut hari Kemerdekaan ke-77 RI, Jaringan Dealer Sepeda Motor Honda di wilayah Bekasi dan Cikarang memberikan program spesial untuk konsumen setia Honda yang akan membeli sepeda motor Honda mulai 7 hingga 17 Agustus 2022.

Promo kemerdekaan untuk warga Bekasi dan Cikarang ini berlaku untuk pembelian sepeda motor khusus type Honda BeAT Series dan Scoopy Series secara kredit. Beberapa program yang dapat dipilih oleh konsumen antara lain potongan angsuran 5x untuk tenor selama 35x, potongan angsuran 4x untuk tenor selama 29x, potongan angsuran 2x untuk tenor selama 23x, dan potongan angsuran 1x untuk tenor selama 17x.

Frontline people Honda di Dealer Honda Bekasi Motor sedang menjelaskan fitur-fitur dan unggulan dari sepeda motor Honda.

Sales & Marketing Motorcycle Department Head PT Daya Adicipta Motora (DAM), Bambang Hendrawan mengatakan, seluruh Jaringan Dealer sepeda motor Honda di wilayah Bekasi dan Cikarang menyajikan program istimewa di hari Kemerdekaan untuk para pecinta motor Honda sebagai bentuk apresiasi jaringan kami untuk mewujudkan keinginan konsumen memiliki motor impiannya.

“Program ini berlaku secara kredit dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap, konsumen dapat langsung mengunjungi jaringan Dealer sepeda motor Honda di wilayah Bekasi dan Cikarang,” kata Bambang.

Frontline people Honda di Dealer Honda Kujang Sakti Anugrah sedang menjelaskan fitur-fitur dan unggulan dari sepeda motor Honda.

All New Honda BeAT hadir dalam dua tipe yakni CBS dan CBS-ISS. Untuk All New Honda BeAT tipe CBS dipasarkan dengan harga Rp Rp 18.200.000,- (On The Road Bekasi & Cikarang), tipe CBS-ISS dipasarkan dengan harga Rp 18.825.000,- (OTR Bekasi & Cikarang). Selain itu, model ini juga menawarkan tipe Deluxe series (CBS-ISS) yang dipadukan dengan 3D Emblem untuk memberikan kesan mewah dan dipasarkan dengan harga Rp 18.925.000,- (OTR Bekasi & Cikarang). Untuk Honda BeAT Street Rp 18.850.000,- (OTR Bekasi & Cikarang).

New Honda Scoopy varian Sporty dan Fashion hadir dengan harga Rp 21,625,000.- (OTR Bekasi & Cikarang), sedangkan untuk varian Stylish dan dan Prestige hadir dengan harga (OTR Bekasi & Cikarang) Rp 22,425,000.-.