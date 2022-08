Penanganan Stunting di Sejumlah Daerah Menunjukkan Peningkatan Signifikan

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Penanganan stunting yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo terkait perecepatan penurunan stunting pada sejumlah daerah di Tanah Air menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.

Hal ini terlihat pada pemaparan sejumlah kepala daerah yang menjadi lokus penanganan percepatan penurunan stunting yang disampaikan melalui Webinar Series Generasi Bebas Stunting Seri #2 tentang "Komitmen Kepala Daerah dan Integrasinya ke Dalam Dokrenda" yang digelar Tanoto Foundation bekerjasama dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Rabu (10/08/2022).

Sejumlah kepala daerah menyampaikan perkembangan penanganan stunting terkini yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Bireun, Plh Bupati Kutawaringin Barat, serta Wakil Bupati Sinjai Andi Kartini Ottong.

Dalam pemaparannya, Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, melalui Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah, Linda D, mengatakan bahwa Pemprov Sulut tela melakukan berbagai upaya penurunan stunting, diantaranya adalah melalui komitmen bersama berbagai lembaga non pemerintah dan pihak terkait lainnya dengan gerakan kolaborasi penanganan stunting.

"Pemerintah juga berkomitmen untuk menjamin seluruh balita terdata dan terukur di setiap kabupaten kota secara by name by adress agar intervensi penanganan stunting tepat sasaran," ujar Olly Dondokambey.

Menurut Olly, Pemprov Sulut pun menjalankan beberapa strategi penurunan stunting yaitu melalui perencanaan dan penganggaran dengan menjadikan penurunan stunting sebagai salah satu priorotas sasaran dalam RPJMD dan RKPD.

Pihaknya pun melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik.

Sementara itu Plh Bupati Bireun, Ibrahim Ahmad, mengatakan bahwa penanganan stunting di Kabupaen Bireun tertuang dalam misi kedua yakni meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Di Kabupaten Bireun angka prevalensi stunting mencapai 41 persen pada 2018.

Namun angka ini berhasil diturunkan pada 2021 menjadi 24,3 persen.