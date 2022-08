Chord dan Lirik Lagu Tunggara - Evie Tamala: Cuang Cieung Abdi keueng

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - Berikut chord dan lirik lagu Tunggara.

Lagu Tunggara dinyanyikan oleh Evie Tamala.

Karya Evie Tamala menjadi lagu Sunda Populer.

Chord lagu Tunggara - Evie Tamala

intro : C . . B . . Em . .

C . . Em . . C . . B . .

Am . . B . . Em C Em

C Em C B

kasaha akang … ngalindung . . .

B

nandakeun nguyung

Am Em

gering ngalanglayung

C Em C B

kasaha akang … abdi muntang . . .

B Am Em

diri nunggelis hidup nyorangan

Am Em

cuang cieung abdi keueng

Am B Em

gupuy gapay aya pamuntangan

Am Em

cuang cieung abdi keueng

Am B Em

takdir diri pinanggih kapeurih . .

[ reff : ]

Em C Em

engkang rek sa ati . .

Em C B

engkang rek satia . .

B C

engkang jalir jangji

Am Em

luas bibilasan

Em C Em

engkang bade bela . .

Em C B

engkang bade nyaah . .

B C

engkang nu sulaya

Am Em

tega pepegatan . .

Am Em

cinta engkang saliwatan

Am B Em

asih engkang ukur pupulasan . .

Am Em

cinta engkang nun ca wula . .

Am B Em

asih engkang nu mawa tunggara

int : C . . Em . . C . . B . .

Am … B . . Em C Em

[ reff : ]

Em C Em

engkang rek sa ati . .

Em C B

engkang rek satia . .

B C

engkang jalir jangji

Am Em

luas bibilasan

Em C Em

engkang bade bela . .

Em C B

engkang bade nyaah . .

B C

engkang nu sulaya

Am Em

tega pepegatan . .

Am Em

cinta engkang saliwatan

Am B Em

asih engkang ukur pupulasan . .

Am Em

cinta engkang nun ca wula . .

Am B Em

asih engkang nu mawa tunggara

