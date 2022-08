Pintu Gerbang Digembok Ahli Waris, Aktivitas Belajar di SDN Bunisari KBB Lumpuh, Murid Tertahan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Aktivitas belajar ratusan siswa SD Negeri Bunisari, Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB) lumpuh karena sejumlah siswa tidak bisa masuk kelas, Senin (8/8/2022).

Kondisi itu terjadi karena ruangan kelas yang berada di belakang gedung utama SD Negeri Bunisari tersebut, pintu gerbangnya digembok setelah lahan sekolah ini diklaim oleh ahli waris atas nama Nana Rumantana.

Guru Agama SD Bunisari, Muhamad Satori mengatakan, aksi penutupan gerbang masuk ke sekolah ini dilakukan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dari ahli waris.

"Jadi tadi pagi pas siswa mau belajar gak bisa, karena tidak bisa masuk, jadinya sementara aktivitas belajar dihentikan," ujarnya saat ditemui di SDN Bunisari, Senin (8/8/2022).

Di sekitar pintu gerbang yang digembok ahli waris ini terdapat surat pengumuman dengan isi menerangkan surat keterangan kepala desa nomor 100/387/2009.DS/IX/Pem, berdasarkan akta jual beli Nomor 73/pdl/1970 tanggal 20 Januari 1970 yang dikeluarkan oleh PPATS/Camat Kecamatan Padalarang Sutisna Ariana.

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa objek tanah seluas, kurang lebih 700 meter persegi Nomor Pasal 89 kelas D II Nomor Cohir 1390 blok Cimareme dengan batas sebelah utara SD Bunisari, sebelah timur dengan solokan, sebelah selatan dengan usup, dan sebelah barat dengan winata, adalah milik Nana Rumantana dan bukan tanah aset milik Pemerintah Desa Gadobangkong.

"Lahan itu ditempati ruang kelas yang dipergunakan belajar oleh siswa kelas 1 (A, B, C), kelas 2 (A, B, C), dan kelas 4 (A, B, C) dengan total ruangan 9 kelas," kata Muhamad.

Ia mengatakan, lahan yang disengketakan itu awalnya milik SD Negeri Lengensari, namun sejak tahun 2020 sudah dimerger dengan SD Negeri Bunisari yang berada satu kompleks.

Lahan yang ditempati oleh SD Negeri Bunisari seluas 970 meter persegi, sedangkan yang disengekatan dan diklaim oleh ahli waris 700 meter persegi.

"Opsinya sekolah dilakukan giliran di ruangan kelas tersisa yang masih bisa dipakai sebanyak 8 kelas. Disini total siswa ada 600," ucapnya.

Orang tua siswa Karmini (35) mengatakan, saat akan masuk kelas, anaknya tidak bisa masuk karena akses masuk ke ruang kelas yang ada di bagian belakang gedung utama ditutup.

"Gak tau ini ditutupnya kapan, minggu kemarin masih belajar, tapi sekarang mau masuk gak bisa. Kasihan padahal anak lagi semangat buat sekolah," kata Karmini.

Ia mengatakan, aksi penutupan tersebut sangat disayangkan karena anaknya dan ratusan siswa lainnya tidak bisa belajar dan terpaksa harus pulang lagi.