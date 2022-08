Gerbang Dilas Ahli Waris Tanah, Aktivitas Belajar di SDN Bunisari KBB Terpaksa Dibagi Dua Sif

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Aktivitas belajar ratusan siswa SD Negeri Bunisari, Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB), terpaksa dibagi dua sif.

Hal itu dilakukan setelah pintu gerbang menuju sejumlah kelas ditutup permanen oleh ahli waris.

Penutupan tersebut dilakukan oleh ahli waris dengan cara digembok dan dilas sehingga 270 siswa di kelas 1 (A, B, C), kelas 2 (A, B, C), dan kelas 4 (A, B, C) yang mengisi sembilan kelas tidak bisa masuk untuk belajar seperti biasanya.

Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana, Dinas Pendidikan KBB, Eri Tri Kurniadi, mengatakan, aktivitas belajar di sekolah ini terpaksa dibagi dua sif karena siswa yang tidak bisa belajar jumlahnya cukup banyak.

"Kami sudah berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk belajar dibagi sif satu dan sif dua karena kondisinya padat, siswanya banyak," ujar Eri saat ditemui di SDN Bunisari, Senin (8/8/2022).

Baca juga: Pintu Gerbang Digembok Ahli Waris, Aktivitas Belajar di SDN Bunisari KBB Lumpuh, Murid Tertahan

Langkah tersebut diambil pihak Dinas Pendidikan KBB setelah ruangan kelas yang berada di belakang gedung utama SD Negeri Bunisari itu untuk sementara ini sudah tidak bisa digunakan karena sudah tidak ada akses jalan lagi.

"Ini sudah bukan penggembokan lagi, tapi pengelasan. Sebelumnya tidak ada informasi kepada kami, jadi ini dilakukan secara sepihak," kata Eri.

Plt Kepala SDN Bunisari, Rita Rosita, mengatakan, dengan adanya aksi penutupan gerbang dengan cara dilas itu, pihaknya akan tetap mengupayakan supaya siswa yang terdampak bisa tetap belajar seperti biasa.

"Kami akan tetap memberikan pembelajaran karena anak-anak punya hak, apalagi sekarang pembelajaran tatap muka sudah 100 persen. Jadi kemungkinan akan tetap di sini meski jalannya harus lewat kantor," ucap Rita.

Sebelumnya, pintu gerbang sekolah ini digembok ahli waris atas nama Nana Rumantana.

Baca juga: Pemkab KBB Krisis Keuangan, Tenaga Kerja Kontrak Dikorbankan, Digaji Separuh dan Ada yang Dirumahkan

Bahkan di pintu gerbang sudah terdapat surat pengumuman dengan isi menerangkan surat keterangan kepala desa nomor 100/387/2009.DS/IX/Pem, berdasarkan akta jual beli nomor 73/pdl/1970 tanggal 20 Januari 1970 yang dikeluarkan oleh PPATS/Camat Kecamatan Padalarang Sutisna Ariana.

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa objek tanah seluas sekitar 700 meter persegi Nomor Pasal 89 kelas D II Nomor Cohir 1390 Blok Cimareme dengan batas sebelah utara SD Bunisari, sebelah timur dengan solokan, sebelah selatan dengan Usup, dan sebelah barat dengan Winata, adalah milik Nana Rumantana dan bukan tanah aset milik Pemerintah Desa Gadobangkong. (*)