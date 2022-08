Persib Bandung Kalah dari Borneo FC dengan Skor 1-4, Viking Galuh Habis Kesabaran: Rene Out!

Susunan pemain Borneo FC VS Persib Bandung

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Andri M Dani

TRIBUNJABAR.ID, CIAMIS – Ketua Viking Galuh, Tatang Hermanto alias Te Be habis kesabaran. Dirinya mendesak pelatih Persib Bandung Robert Rene Albert mundur sekarang juga.

“Kondisinya sudah parah. Tuntutannya sudah jelas. Tidak ada negosiasi, tidak ada tawar menawar. Rene Albert harus mundur sekarang juga” tegas Ketua Viking Galuh, Te Be kepada Tribun Minggu (7/8/2022).

Semula Te Be tak sepakat Rene out, meski usai laga Persib vs Madura United pekan lalu Persib kalah babak belur 1-3.

“Saya masih fifty-fifty belum sepakat Rene mundur,” ujar Te Be waktu.

Tapi usai laga Persib lawan Borneo FC sore tadi, Te Be sudah tidak bisa menahan diri lagi.

“Persib makin butut. Makin parah. Pilihannya sekarang sudah jelas, Rene mundur,” katanya.

Tiga kali laga awal Liga 1 BRI 2022 ini, menurut Te Be, Persib hanya raih 1 poin.

Laga pembuka, Persib lawan Bhayangkara FC berakhir dengan skor draw 2-2. Kemudian pada laga kedua Persib babak belur diamuk Madura United di GBLA dengan skor 1-3.

Hari Minggu (7/8) kondisi Persib tambah parah, remuk redam dibor Borneo FC dengan skor 1-4.

“Hari ini bukannya ada perbaikan. Tapi malah tambah parah. Kalah dengan skor menyakitkan 1-4,” ujar Te Be.

Menurut Te Be, ia sekarang sepakat dengan tuntutan Rene mundur.

“Mundur sekarang juga. Tidak ada lagi negosiasi, tidak ada lagi tawar menawar. Persib semakin parah, semakin butut,” tegasnya.

