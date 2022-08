Chord Lagu Iraha Kawin - Fanny Sabila, Lagu Sunda Populer: Geus Bosen Bobogohan Wae

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - Berikut chord dan lirik lagu Iraha Kawin.

Lagu Iraha Kawin dinyanyikan oleh Fanny Sabila.

karya-karyanya tak jarang menjadi lagu Sunda populer.

Chord lagu Iraha Kawin - Fanny Sabila

Intro: A Dm Bb D G Am Gm Eb

.

Dm

Geus bosen bobogohan wae

Dm Am

Geus cape gunta ganti pasangan wae

A G

Ku itu ku ieu sok ditanya wae

G A Dm

Mantak pusing mantak rajet kana hate

.

Dm

Jajaka loba nu daratang

Dm A

Nu make mobil motor jeung anu leumpang

Gm A

Teu ka itung anu ngajak kenalan

A Dm

Neleponan smssan jeung facebookan

.

Dm G Eb

Na kunaon ieu hate terus bimbang

Dm Gm Eb G

Na kunaon papacangan mariang ilang

Gm Eb Dm

.

Naha salah lamun kuring boga kahayang

Dm Bb

Hayang gedong sigrong hayang mobil sedan

Gm Bb Dm

Jeung hayang tanah hektaran

.

Dm A

Iraha iraha kuring rek kawin

Dm Am Dm

Da gening nyorangan mantak rungsing

.

A

Si ema sibapak geus nitah kawin

Bb D

Na iraha na iraha kuring kawin

.

Dm

Jajaka loba nu daratang

Dm A

Nu make mobil motor jeung anu leumpang

Gm A

Teu ka itung anu ngajak kenalan

A Dm

Neleponan smssan jeung facebookan

Baca juga: Chord Lagu Pinter Kodek - Darso, Lagu Sunda Populer, Lengkap dengan Liriknya