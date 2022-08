Seribuan Orang Akan Disiapkan di Sekai Mustika Kabupaten Bandung untuk Magang di Jepang

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sebanyak 1.060 orang akan dilatih di LPK Sekai Mustika, di Rancaekek, Kabupaten Bandung, untuk persiapan magang di Jepang.

Mereka dilatih dalam Jishusei Center Jawa Barat atau Pusat Pelatihan Magang Jepang Jawa Barat yang di-launching, Sabtu (30/7/2022).



Direktur SO LPK Sekai Mustika, Indra Mustika, mengatakan, pihaknya memiliki job order selama setahun untuk pelatihan tersebut sampai bulan Mei 2023.

Baca juga: Dibuka Lowongan Kerja Magang BUMN di PT KAI untuk Lulusan SMA/SMK, Ada Penempatan Kerja di Bandung

"Kuota sebanyak 1.060 orang, di antaranya program magang bidang pengolahan makanan 210 orang, pertanian 210 orang, kontruksi 360, dan perawat 280 orang," katanya di Bandung, Senin (1/8/2022).

Ia mengatakan pelatihan ini menindaklanjuti MoU kerjasama pada 7 Juni di Tokyo antara SO LPK Sekai Mustika dengan Opencare Cooperative dan MMH Co Ltd difasilitasi oleh Indonesia Japan Edujob Center.

"Launching Jishusei Center Jawa Barat melalui Virtual Zoom di Kantor SO LPK Sekai Mustika dengan Opencare Cooperative yang diwakilkan oleh President Direktur MMH Co Ltd, Kamei Masafumi dan Shin Sensei, sebagai penanggung jawab program Omotenashi School Tokyo Jepang," katanya.

Kegiatan ini dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Bandung Yayat, perwakilan BP2MI Budi Hermansyah, dan Ketua DPP GARDA BMI Imam Subali.

Program ini perpaduan antara Nihongo Gakkou atau Sekolah Bahasa Jepang (Omotenashi School Tokyo) dengan Sending Organization (SO) LPK Sekai Mustika.

"Kami harap menghasilkan lulusan terbaik, baik sikap maupun bahasa karena dibimbing oleh tim pengajar lulusan Sarjana Bahasa Jepang, lulusan Jepang dan ada 20 pengajar orang Jepang," tuturnya.

Baca juga: HEBAT, 2 Mahasiswa STT Bandung Diterima Magang di PT. KAI Persero

Ia menyatakan bersyukur dan berterimakasih kepada pihak Jepang Opencare Cooperative, MMH Co Ltd, dan IJEC, karena telah mempercayakan Jishusei Center Jawa Barat Kepada SO LPK Sekai Mustika.

"Mudah-mudahanan kerja sama ini bisa menjembatani khususnya pemuda pemudi Jawa Barat umumnya Kabupaten Bandung," katanya.