Dompet Dhuafa Raih 2 Penghargaan dalam Ajang Human Capital on Resilience Excellence Award 2022

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG, JAWA BARAT- Dompet Dhuafa raih dua kategori penghargaan: The Best Employee Value & Performance dan The Best Recruitment pada acara Human Capital on Resilience Excellence Award 2022. Penghargaan ini didapat dengan hasil kerja keras insan Dompet Dhuafa dalam perannya mengelola dan menyalurkan dana Ziswaf.

Dompet Dhuafa Raih 2 Katergori Penghargaan dalam Ajang Human Capital on Resilience Excellence Award 2022

Penghargaan didapat melalui proses penjurian oleh para akademisi. Lewat proses riset dan juga diskusi positif bersama Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, para pakar IT, dan keuangan. Menjadi satu satunya Lembaga Zakat di Indonesia yang mendapatkan penghargaan tersebut.

Proses penilaian dilakukan berdasarkan beberapa kriteria penjurian, yaitu: Ketajaman Rencana Strategi SDM, Transformasi Digital dalam pengembangan HC, Peningkatan Skill dan Kompetensi SDM Menghadapi Krisis, Competency Modelling, Business Survival dalam Upaya Membangun Ketahanan Bisnis.

Dompet Dhuafa Raih 2 Katergori Penghargaan dalam Ajang Human Capital on Resilience Excellence Award 2022

Malam penghargaan diselenggarakan di Hotel El Royal Bandung, pada Jum’at, 29 Juli 2022. Dua kategori yang didapat tersebut berkaitan dengan pengelolaan human capital dari proses rekrutment, internalisasi nilai dan manajemen kinerja para insan lembaga.

Dampak dari adanya Covid-19 yang sempat mengguncang perekonomian dunia dan berimbas pada penyerapan tenaga kerja yang menurun drastis, tentu menjadi PR besar untuk bangkit bersama-sama.

Dompet Dhuafa Raih 2 Katergori Penghargaan dalam Ajang Human Capital on Resilience Excellence Award 2022

Dua tahun lebih covid-19 berhasil membuat perekonomian lesu dan fenomena PHK terjadi dimana-mana. Transformasi teknologi besar besaran terjadi dalam berbagai bidang. Kolaboraksi kerap menjadi kunci untuk bertahan ditengah situasi pandemi.

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi insan Dompet Dhuafa untuk tetap beraksi dan mengembangkan diri ditengah ketidakpastian ekonomi. Tetap berperan aktif serta memberikan dedikasi terbaik pada setiap bidang yang diampu." Tutur Prima Hadi Putra Direktur Business Operation Support Dompet Dhuafa.

Harapan besar dan kemauan untuk tumbuh dan berkembang bersama adalah kunci keberhasilan insan lembaga. Selamat untuk seluruh insan Dompet Dhuafa. Selamat beraksi dan berprestasi lebih baik lagi.