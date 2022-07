Begini Cara Bek Jangkung Persib Bandung Ini untuk Menghadapi Kekalahan: Up to the Next One!

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kekalahan Persib Bandung dari Madura United pada laga kandang perdana di Stadion GBLA, Sabtu (30/7/2022), menyisakan luka bagi semua pihak, tidak terkecuali bek jangkung Persib Bandung Nick Kuipers.

Pemain kelahiran Maastricht, 8 Oktober 1992, ini pun menilai kegagalan timnya di laga kemarin bukanlah akhir segalanya, termasuk dalam hal perjuangan mewujudkan gelar juara musim ini.

Meski tidak mudah menerima hasil tersebut, pemain bernomor punggung 2 itu, dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, mengajak semua pihak untuk melupakan apa yang telah terjadi dan fokus ke depan untuk memperbaiki di pertandingan berikutnya.

"Looking forward. The best way to deal with the loss is to play again soon. Up to the next one (Melihat ke depan. Cara terbaik untuk menghadapi kekalahan adalah dengan segera bermain lagi. Bangkit di pertandingan berikutnya)," tulisnya dalam akun Instagram @kuipersnick, Minggu (31/7/2022).

Di Liga 1 2022/2023, Nick Kuipers selalu bermain penuh dan tidak tergantikan di dua laga yang dijalani Persib Bandung.

Namun perjalanan bek tengah dengan tinggi 1,93 meter tersebut di musim ini tidaklah mudah.

Pasalnya, pada masa persiapan pramusim, Nick Kuipers mengalami berbagai ujian dalam hidupnya, mulai dari cedera lutut hingga mengalami demam tinggi akibat flu Singapura.

Akibatnya, ia pun harus absen dalam beberapa kali sesi latihan tim.

Meski demikian, perjuangan Nick Kuipers musim ini patut mendapat apresiasi, terlebih ia mampu mencetak gol dalam ajang turnamen Piala Presiden 2022, saat Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya di babak penyisihan Grup C yang berlangsung di Stadion GBLA, Kota Bandung, 17 Juni 2022.