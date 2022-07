Jadwal Siaran Langsung Bola Hari Ini, Ada Persib Bandung vs Madura United dan Man City vs Liverpool

Persib Bandung vs Madura United. Berikut ini jadwal siaran langsung malam ini yang berisi jadwal sepak bola liga inggris maupun Liga 1 2022/2023.

TRIBUNJABAR.ID - Berikut ini jadwal siaran langsung malam ini yang berisi jadwal sepak bola liga inggris maupun Liga 1 2022/2023.

Untuk jadwal siaran langsung bola ini dimulai dari pertandingan Persib Bandung vs Madura United yang rencananya disiarkan langsung Indosiar Live Streaming TV Bersama Sabtu (30/7/2022) mulai pukul 16:00 WIB.

Setelah itu, ada juga pertandingan Community Shield di Liga Inggris yang mempertandingkan Manchester City vs Liverpool.

Perebutan trofi perdana di sepak bola Inggris, Community Shield, mempertemukan Liverpool vs Manchester City bisa ditonton live iNewsTV.

Selain itu adapula turnamen pramusim bertajuk Emirates Cup antara Arsenal melawan Sevilla tersaji di Vidio.com.

Berikut Jadwal Bola Malam Ini

Sabtu, 30 Juli 2022

Liga 1 2022/2023

Pukul 15.30 WIB: Persib vs Madura United (Live Indosiar & Vidio)

Pukul 18.15 WIB: Barito vs Borneo FC (Live Vidio)

Pukul 18.15 WIB: Arema vs PSIS (Live Indosiar)

Emirates Cup