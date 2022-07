Persib Bandung Hanya Kebagian Satu Pemain di Best XI of The Week #1, Debutan Terbaik

TRIBUNJABAR.ID - Satu pemain Persib Bandung masuk dalam Best XI of the Week #1 Liga 1 2022-2023. Pemain itu adalah Rachmat Irianto.

Melawan Bhayangkara FC di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Minggu (24/7/2022), Irianto memang memiliki peran besar.

Mantan pemain Persebaya Surabaya itu ditempatkan pelatih Robert Alberts di jantung. Dia diduetkan dengan Nick Kuipers meski Achmad Jufriyanto bisa dimainkan. Jufriyanto baru masuk menggantikan pemain lain di babak kedua.

Pada laga itu, Irianto bukan cuma solid membangun tembok pertahanan dengan Nick. Tapi dia juga mampu mencetak gol pertama Maung Bandung untuk menyamakan kedudukan.

Bahkan Irianto tidak cuma bermain di posisi bek tengah. Saat Jufriyanto masuk, dia didorong untuk menempati gelandang tengah bersama Marc Klok.

Dari lima pemain yang menjalani debut bersama Maung Bandung, tidak bisa dibantah kalau Irianto melakukan pertandingan terbaik.

Selain Irianto, pemain yang menjalani debut adalah Daisuke Sato, Firtul Dwi Rustapa, Robi Darwis, dan Arsan Makarin.

Rachmat Irianto menjadi satu-satunya pemain Persib Bandung yang masuk Best XI of The Week #1 Liga 1 2022-2023. (Tribun Jabar/ Deanza Falevi)

Nama terakhir menjadi cadangan dulu. Dia masuk lapangan di menit 81 menggantikan David da Silva.

Baca juga: Berita Buruk Datang dari Persib Bandung, Lord Henhen Terancam Absen Lawan Madura United, karena Ini

Di daftar Best XI of The Week #1, Irianto berduet dengan bek asal Bali United, Willian Pacheco. Di bek sayap kanan ada M Fajar dari Borneo FC, sedangkan di kiri ada nama Mohammad Edo Febriansah.

Di posisi gelandang ada Lulinha (Madura United), Wiljan Pluim (PSM Makassar), dan Hargianto (Bhayangkara FC).

Baca juga: Analisis Bobotoh Soal Persib vs Madura United, Pangeran Biru Mesti Belajar dari Kesalahan Barito

Trio barisan depan diisi Hardianto (Borneo FC), Karim Rossi (Dewa United), dan Ramiro Fergonzi (Persita Tangerang). (*)