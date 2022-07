Chord Lagu Wangsit Siliwangi - Darso, Lagu Sunda Populer, Lengkap Dengan Liriknya

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - Berikut chord dan lirik lagu Wangsit Siliwangi.

Lagu Wangsit Siliwangi dinyanyikan oleh penyanyi Darso.

Karya-karyanya banyak yang menjadi lagu Sunda Populer.

Chord Wangsit Siliwangi - Darso

Intro :

Ab F E F Am

F Dm

Kiwari geus gumelar

F Am

Putra Pajajaran anyar

Am Dm

Wawangina sumebar

F Dm

Sajagad raya kawentar

C Am Bb

Ampuh simpuh tur sabar

Bb Am

Kasatriaan wiwitan

Am F

Nyukcruk galur cacandran

Bb Am

Siliwangi keur pananggeuhan

Am

Kapahlawanan

F Am

Juru bakti perjuangan

E

Lambang kajayaan

F Bb Am

Teguh kana perjuangan

Am F

Baheula kacapangan

Dm F Am

Dina jaman Galuh Pakuan

Am Dm F

Nu kamashur Pajajaran

Dm

Tempat payung kaadilan

Am Bb

Ayeuna dikondangan

Bb Am

Numpes nu mawa paesan

Am F

Siliwangi ginanjar

F Bb Am

Seungit nyambuang ka mashur

Am C

Wangsit pitutur

Am F Am

Nepungkeun asma nu luhur

A F

Wawanenna kaukur

F Bb Am

Numpes ka jalan takabur

