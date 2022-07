Daihatsu Urban Fest Hadir di Bandung, Berikut Keseruan Acara dan Program Promonya

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Setelah sukses dengan ajang Virtual Festival pada minggu sebelumnya, kali ini Daihatsu kembali menggelar acara seru-seruan bareng generasi milenial secara offline melalui acara bertajuk Daihatsu Urban Fest-The Next Level, yang berlangsung di Main Atrium 23 Paskal, Bandung, Jawa Barat pada 28 - 31 Juli 2022.

Promotion Department Head PT Astra Daihatsu Motor, Eko Priyanto mengatakan, acara ini akan berlangsung selama 4 hari.

"Melalui Daihatsu Urban Fest ini, Daihatsu siap menemani keseruan weekend para Sahabat muda, dan keluarga muda di Kota Bandung lewat beragam aktivitas seru seperti kompetisi Tiktok & Instagram Reeis, dan Photo Installation, serta berkesempatan mendapat hadiah berupa uang jutaan rupiah, serta merchandise menarik dari Daihatsu," kata Eko.

Menurutnya, acara Daihatsu Urban Fest ini juga bertujuan ingin mendekatkan diri antara Daihatsu dengan pelangga termasuk pecinta otomotif.

Tak hanya itu, Daihatsu juga menampilkan Perfomance selama acara berlangsung yang akan diramaikan oleh 3 Pemuda Berbahaya feat Salisa Bintan yang akan meramaikan festival ini.

Promotion Department Head PT Astra Daihatsu Motor, Eko Priyanto (istimewa)

Untuk info lengkap seputar rangkaian acara selama 4 hari acara ini serta informasi lainnya, Sahabat dapat mengunjungi tautan www.daihatsu.co.id urbanfest20.

Kepala Wilayah Daihatsu Sales Operation Area Jabar, Michael Hendro mengatakan, program ini merupakan komitmen Daihatsu dalam menyediakan hiburan akhir pekan para generasi muda di beberapa kota besar di Indonesia.

"Acara ini sekaligus memberikan kemudahan pelanggan untuk mewujudkan impiannya memiliki mobil baru dengan promo menarik,' katanya.

Kepala Cabang Astra Daihatsu Teguh Nugroho (istimewa)

Ia mengatakan Daihatsu Urban Fest juga untuk mengenalkan dua produk baru Daihatsu yakni All New Daihatsu Sirion dan All New Daihatsu Sigra.

Meski begitu, di ajang ini juga terdapat jenis kendaraan Daihatsu lainnya seperti All New Xenia dan All New Terios.

Festival ini sekaligus menutup rangkaian Daihatsu Urban Fest tahun 2022 ini, setelah sukses kunjungi beberapa kota besar di Indonesia, seperti Manado pada 21-23 Januari, Lampung (1820 Maret), dan Jakarta (3-5 Juni).

“Melalui acara ini, Daihatsu dapat lebih dekat dengan para milenial, sehingga mereka bisa berekspresi menikmati jiwa mudanya lewat acara yang fun dan positif. Semoga program Ini dapat menghibur dan menginspirasi pelanggan, khususnya para mileniai, dan keluarga muda yang siap Berani Naik Level sesuai dengan tema acara ini," ujar Rudy Ardiman, Domestic Marketing Division Head PT Astra Daihatsu Motor (ADM).