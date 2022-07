Berita Persib Bandung: Bek Tangguh Ini Tak Sabar Bertemu Bobotoh di Laga Lawan Madura United

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Nick Kuipers, bek jangkung Persib Bandung asal Belanda, makin giat berlatih dan tak sabar bertemu dengan bobotoh di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Persib Bandung akan menjamu Madura United pada lanjutan Liga 1 2022/2023 yang akan berlangsung Sabtu (30/7/2022) sore.

Tim asuhan Robert Alberts itu tentu ingin meraih poin maksimal setelah ditahan imbang Bhayangkara FC pada laga perdana.

Karena akan bermain di kandang, para pemain Persib tentu akan mendapatkan suntikan semangat tambahan dari para bobotoh.

Baca juga: BERITA PERSIB PAGI: Menjamu Pemimpin Klasemen, Maung Bandung Catat Head to Head Imbang

Meskipun saat laga tandang pun ditonton ribuan bobotoh, menjadikan stadion lautan biru di rumah sendiri rasanya memiliki kesan tersendiri.

Karenanya, Nick Kuipers pun tidak sabar bertemu bobotoh di Stadion GBLA Sabtu nanti.

Hal itu disampaikannya melalui unggahan Instagram, Rabu (27/7/2022).

Pemain bernomor punggung 2 itu mengunggah fotonya ketika sedang berlatih bersama Daisuke Sato dan Marc Klok.

"Recovery done, Focus on the next game (Pemulihan selesai, fokus pertandingan berikutnya)," tulis Nick Kuipers, dikutip dari Instagram @kuipersnick.

"Suasana luar biasa GBLA," imbuh Nick Kuipers dengan emoji jatuh cinta.