Kalem Tapi On Point, Kesan Pertama Daisuke Sato dari Bobotoh Saat Debut Liga 1 Bareng Persib Bandung

TRIBUNJABAR.ID - Pemain baru Persib Bandung asal Filipina, Daisuke Sato, mendapatkan kesan pertama yang manis dari bobotoh saat debut di Liga 1 musim 2022/2023.

Penantian panjang bobotoh untuk bisa melihat penampilan Daisuke Sato di pertandingan sesungguhnya terbayar sudah.

Sang pemain asing Asia Persib itu akhrinya melakoni laga perdananya di Liga 1 melawan Bhayangkara FC, Minggu (24/7/2022) malam.

Pemain bernomor punggung 66 itu juga berhasil menjadi starter eleven di pertandingan Liga 1 pertamanya.

Ditonton ribuan bobotoh langsung di stadion, Daisuke Sato mencurahkan rasa terima kasihnya untuk para pendukung setia.

Hal itu disampaikan Daisuke Sato melalui unggahan Instagram miliknya, Senin (25/7/2022).

"Thanks to all the BOBOTOH for the amazing support and the atmosphere you guys created for our opening game of the season last night at away from home.

(Terima kasih untuk para bobotoh atas dukungan luar biasa dan atmosfer yang diciptakan untuk laga pembuka musim tadi malam di luar kandang)," tulis Daisuke Sato dikutip dari Instagram @daisukesato11 pada Selasa (26/7/2022).

Selain itu pemain yang mendapatkan julukan Maung Sato itu berjanji akan menunjukan performa yang lebih baik di laga berikutnya.

"More hard work and improvement ahead.Looking forward for the next one at our home.