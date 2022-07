Bobotoh Minta Pemain Muda Persib Robi Darwis Jangan Menyerah: Proses Jadi Legenda

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - Bobotoh beri kekuatan untuk pemain muda Persib Bandung, Robi Darwis.

Pemain muda Persib Bandung Robi Darwis tengah menjadi sorotan.

Robi Darwis disebut blunder karena tidak bisa mengontrol bola dengan baik yang diberikan oleh Fitrul Dwi Rustapa.

Bahkan, Robi Darwis dan Fitrul Dwi Rustapa banyak mendapatkan hujatan.

Namun, tak sedikit bobotoh juga yang memberikan semangat dan mendukung gelandang Persib Bandung itu.

Baca juga: Robi Darwis Disebut Blunder, Bek Persib Bandung Nick Kuipers Buka Suara

Bobotoh meminta Robi Darwis agar tetap semangat dan tidak menyerah.

Pendukung Maung Bandung itu juga mengatakan jika hal tersebut adalah bagian dari sebuah proses.

Mereka juga mengapresiasi Robi Darwis karena kemampuannya.

Bahkan, bobotoh percaya jika Robi Darwis akan menjadi legenda kelak.

"Come on, the next Hariono," tulis akun @tngkeksn.