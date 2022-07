Dukung UMKM Tembus Pasar Ekspor, Bank BRI bersama BBPPEI Beri Pelatihan Ekspor Bagi UMKM Bandung

TRIBUNJABAR.ID, Adanya pandemi yang membuat perekonomian menjadi tidak stabil, Bank BRI terus berupaya melaksanakan program untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UMKM agar naik kelas.

Tahapan pembinaan UMKM agar Naik Kelas yang di gagas oleh Kementerian BUMN, yang pertama adalah Go Modern, Go Digital, Go Online dan Go GLOBAL. Tahapan-tahapan tersebut dijlakankan melalui program Rumah BUMN di seluruh Indonesia, salah satunya Rumah BUMN Bandung yang beralamat di Jalan Jurang Nomor 50, Pasteur, Kec. Sukajadi, Kota Bandung, yang berada dibawah naungan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Salah satu program yang diinisiasi oleh BRI terkait UMKM Go Global dan diadakan secara rutin tahunan adalah UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR yang selalu sukses diadakan rutin setiap tahun. Tahun lalu, 110 pembeli dari 31 negara di Amerika Serikat, Uni Eropa, Timur Tengah, Jepang, dan Australia berhasil menandatangani komitmen dengan 163 UMKM dengan nilai transaksi US$72,13 juta. Ini melebihi target US$ 65 juta.

Sebagai tindak lanjut dari program UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR untuk mendukung UMKM agar Go Global, BRI bekerjasama dengan BBPPEI Kementerian Perdagangan menyelenggarakan Pelatihan Prosedur, Negosiasi dan Kontrak Dagang Ekspor yang dihadiri 30 UMKM.

Pelatihan Prosedur, Negosiasi dan Kontrak Dagang Ekspor ini diselenggarakan pada tanggal 19, 20 dan 21 Juli 2022, dari pukul 09.00 hingga 17.00 WIB yang bertempat di V Hotel & Residence.

Acara ini dibuka dan disambut oleh, Bapak Suhanto selaku Sekjen Kementrian Perdagangan, Ibu Fajarini Puntodewi selaku Plt Kepala Pusat Pelatihan Sumberdaya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan dan Bapak Muhammad Farhan Fahrurahman selaku Manajer Bisnis Kecil BRI Kantor Cabang Setiabudi.

Pihak BRI dan BBPPEI selaku penyelenggara berharap peserta dapat mengerti dan memahami titik kritis dalam dokumen ekspor, hingga melakukan transaksi ekspor secara mandiri.

Salah satu peserta pelatihan, Ibu Ani Ratnaningsih selaku Owner dari Kembang Kamonesan. Beliau mengatakan dirinya mendapatkan banyak ilmu baru yang didapatkan melalui Pelatihan yang diadakan oleh BRI dan BBPPEI Kementrian Perdagangan.

“Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bank BRI, Rumah BUMN Bandung dan BBPPEI Kementrian Perdagangan yang telah mengundang saya untuk dapat mengikuti pelatihan yang luar biasa bermanfaat ini, Kami berharap melalui pelatihan ini tidak hanya teori tetapi ada praktisnya karena dalam hal prakteknya kami perlu dibina, dilatih dan juga dibimbing serta disiapkan wadah yang berfungsi menjadi tempat kami bertanya atau mencari solusi ketika kami sudah terjun ke dunia eksportir,”lanjutnya.