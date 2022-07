PAI Unisba Gelar Seminar Internasional Pendidikan Islam, Libatkan Pembicara dari Malaysia dan Brunei

Rektor Unisba, Edi Setiadi. Program Studi (Prodi) Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung (Unisba) menggelar seminar internasional pertamanya dengan topik “Islamic Education in Southeas Asia”.

Laporan wartawan Tribunjabar.id, Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Program Studi (Prodi) Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung (Unisba) menggelar seminar internasional pertamanya dengan topik “Islamic Education in Southeas Asia”.

Dalam seminar yang digelar secara daring tersebut, yang jadi pembicara adalah Ab Halim Tamuri dari Universiti Kebangsaan Malaysia, Gamal Abdul Nasir Zakaria dari Universiti Brunei Darussalam, dan Aep Saepudin dari Unisba.

Sebanyak 102 peserta hadir secara virtual. Bukan cuma dari Indonesia, peserta juga datang dari Malaysia dan Brunei Darussalam.

"Saya sangat mengapresiasi kepada para panitia atas terselenggaranya seminar internasional ini. Apalagi, para pemateri merupakan para tokoh yang kredibel dan yang mumpuni di bidangnya," ujar Rektor Unisba, Edi Setiadi, dalam sambutan pembukaan kegiatan tersebut, Sabtu (23/7/2022)

Dalam kesempatan tersebut, Ab Halim Tamuri mempresentasikan materi tentang “Integrating Islamic Knowledge and Science in the 21st Century Education System.”

Dato menjelaskan, penerapan pembelajaran pendidikan Islam di Asia Tenggara terdiri dari dua kluster.

Pertama, pendidikan Islam sebagai sebuah subjek. Kedua, pendidikan Islam sebagai sebuah sistem.

Baca juga: Cerita Pemain Persib Bandung di Unisba, Selain Jadi Pesepakbola Juga Jadi Pengusaha

"Tantangan yang dihadapi pendidikan Islam dalam upaya implementasi sistem pendidikan adalah adanya pemisahan antara sain dan ilmu agama," ujarnya.

Menurutnya, klaster kedua ini perlu dikritisi karena Al-Qur'an sebagai pedoman, tidak hanya memberikan informasi mengenai ajaran agama saja.