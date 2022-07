Jambore HPCI Jabar - Banten, Perkuat Silaturahmi, Kepedulian Sosial & Lingkungan

INDRAMAYU - PT Daya Adicipta Motora (DAM) selaku Main Dealer Sepeda Motor dan Suku Cadang Honda di Jawa Barat mendukung kegiatan Jambore Wilayah 2 Honda PCX Club Indonesia (HPCI) Jawa Barat-Banten pada 23 Juli 2022 di Pantai Tirta Ayu, Balongan, Indramayu.



Jambore Wilayah 2 Honda PCX Club Indonesia (HPCI) Jawa Barat-Banten pada 23 Juli 2022 di Pantai Tirta Ayu, Balongan, Indramayu (dok.dam)

Kegiatan yang diselenggarakan oleh HPCI Chapter Indramayu ini menjadi ajang silaturahmi bagi para bikers pengguna Honda PCX di wilayah Jawa Barat dan Banten untuk memperkuat persaudaraan yang solid. Dengan mengusung tema “Start The New Year Happily at The Beach”, kegiatan ini juga diharapkan dapat turut meningkatkan antusias para wisatawan berkunjung ke pantai-pantai yang ada di Jawa Barat.

Lebih dari 800 bikers pengguna Honda PCX dari seluruh Jawa Barat-Banten hadir dan melakukan beragam aktivitas yang positif antara lain memberikan santunan kepada anak yatim, membersihkan sekitaran Pantai sebagai bentuk kepedulian para bikers bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.



Lebih dari 800 bikers pengguna Honda PCX dari seluruh Jawa Barat-Banten berikan santunan kepada anak yatim (dok. DAM)

General Manager Motorcycle Sales, Marketing, & Logistic DAM, Handi mengatakan, Jambore yang dilaksanakan para bikers di akhir pekan ini merupakan wujud persaudaraan yang utuh dan luar biasa karena terbangun dari waktu ke waktu tidak hanya menjadi sebuah bentuk solidaritas dari bikers saja.



“Berbagai aktivitas positif yang dilakukan para bikers merupakan cerminan atas kebersamaan dan kepedulian yang mereka miliki. Kami bersama dengan jaringan Honda di Jawa Barat, selalu siap mendukung aktivitas-aktivitas bikers yang tidak hanya untuk mempererat tali persaudaraan sesama bikers namun juga berguna dan dapat menginspirasi masyarakat,” ujar Handi.



Untuk lebih mengenalkan kebudayaan daerah, pada rangkaian acara Jambore Wilayah ini juga diisi dengan pertunjukan Tari Topeng sebagai wujud memperkenalkan salah satu budaya asli Indramayu agar semakin dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat.