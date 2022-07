Auto2000 Bandung Gelar Bazaar Toyota Spektakuler, Berikut Produk Unggulan dan Promo Menariknya

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Auto2000 Bandung Bazaar Toyota Spektakuler akan digelar di Armor Cafe Genuine yang bertempat di Jalan Sunda No 8 Bandung pada Jum'at - Sabtu (22-23 Jul 2022). Bagi AutoFamily inilah saat yang tepat untuk memiliki kendaraan Toyota terbaru.

Selain banyak penawarannya, terdapat 3 pilihan paket menarik, seperti DP 10 persen mulai dari Rp 10 jutaan ditambah gratis asuransi, bunga 0 % hingga 2 tahun dengan DP mulai 20 % , serta bunga %4 disertai bebas biaya administrasi dan gratis asuransi.

Disediakan pula saldo AstraPay senilai Rp 3 juta dan masih banyak lagi promo lainnya.

"Pokoknya bisa lebih hemat sampai 15 juta an," kata Joanes Toni, Area Bisnis Manager Auto 2000 Bandung.

Selain itu Auto Family bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan bonus jutaan rupiah juga Lucky Draw yang bisa langsung di dapat saat melakukan pemesanan di tempat mulai dari Smart Watch. Smart Phone dan Smart TV.

Syarat dan ketentuan berlaku, silakan kunjungi acara penuh kejutan tersebut dan manfaatkan keuntungan yang ditawarkan.

Di Acara Bazzar Toyota Spektakuler ini Disediakan juga Kendaraan test drive beberapa produk unggulan Auto2000, seperti Fortuner , All New Avanza, All New Veloz, New Raize, dan New Rush. Promo EZDeal untuk pembelian mobil Toyota dengan mudah dan biaya terjangkau, ditambah bebas inden alias langsung bawa pulang mobil, gratis air purifier Sharp, dan bebas biaya asuransi selama 2 tahun.

Terdapat pula ragam promo dari value chain Group Astra lainnya yang dapat dipilih oleh AutoFamily spesial hanya di saat acara.

“Kami memberikan kesempatan langka bagi AutoFamily untuk melakukan test drive mobil idamannya, sekaligus memanfaatkan berbagai program promo menguntungkan. Catat tanggalnya dan segera datang ke Auto2000 Bazaar Toyota Spektakuler dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat," ujar Joanes Toni.