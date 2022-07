Berpura-pura Minta Tunjukkan Jalan, Pelaku Pencabulan di Taman Sugema Kota Sukabumi Dibekuk Polisi

Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Sukabumi, Dian Herdiansyah

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sukabumi Kota membekuk pelaku pencabulan terhadap korban RF (19) di Taman Sugema, Kecamatan Citamiang pada 1 Juli 2022.

Pelaku awalnya berpura-pura meminta tolong menujukkan jalan ke sebuah sekolah lalu korban dibonceng dan dibawa kabur.

Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sy Zainal Abidin mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan dan pengumpulan bahan keterangan dari saksi-saksi akhirnya pelaku bisa ditangkap setelah dua pekan.

"Pelaku ini MPA (22) akhirnya kita tangkap pada 15 Juli 2022, sekitar pukul 06.00 WIB, di wilayah Citamiang Kota Sukabumi," ujarnya, Senin (18/7/2022).

Pelaku melakukan pencabulan, dengan cara berpura-pura meminta tolong kepada korban (RF) untuk mengantarkan dan menunjukkan jalan ke salah satu sekolah (madrasah) yang berada di wilayah tempat korban di Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi.

Kemudian, pelaku membawa korban kabur dengan mengendarai motor Honda Vario merah ke Taman Sugema.

"Di situ langsung pelaku menyetubuhi korban dan memukul korban serta merampas handphone miliknya," kata Zainal.

Tidak hanya itu, pihaknya kata Zainal telah mengamankan barang bukti motor, handphone, pakaian dan bukti visum korban yang telah diamankan.

Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan pasal perlindungan anak pasal 76F JO pasal 83 UURI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UURI No. 23 tahun 2002.

Pasal 81 UU RI No. 17 TH. 2016 tentan Perpu No. 1 TH. 2016, perubahan ke-2 atas UU RI No. 23 TH. 2002, tentang tindak pidana penyetubuhan anak. Kemudian, pasal 365 ayat 1 KUHP tentang tindak pidanan kekerasan dan pencurian

"Pelaku ini kami kenakan pasal berlapis dengan ancaman 15 tahun penjara," ujar Zainal. (*)